"ธรรมนัส" อพยพชาวหาดใหญ่กว่าพันคนส่งต่อถึงศูนย์พักพิง ยันยืนหยัดเคียงข้างปชช.จนคลี่คลาย

“รมว.ธรรมนัส” อพยพชาวหาดใหญ่กว่าพันคนออกจากจุดน้ำท่วมหนัก ส่งต่อถึงศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัย ยัน พร้อมยืนหยัดเคียงข้าง ปชช.จนทุกอย่างคลี่คลาย
เมื่อวันที่ (26 พ.ย.) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.)นำเรือกรมประมง รถของกรมชลประทาน ลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมภายใต้พายุฝน เพื่อนำน้ำ อาหาร ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน รวมถึงอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูง
โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้จัดระเบียบในการปฏิบัติงานช่วยเหลือชีวิตประชาชนโดยได้ตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่ห้างโลตัส หาดใหญ่ใน ซึ่งมีพร้อมทั้งอาหารและน้ำไว้สำหรับบริการประชาชน รวมถึงรับเรื่องร้องร้องทุกข์ประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ท่วมสูง โดยขั้นตอนในการจัดการคือ นำเรือของกรมประมงและกรมชลประทาน ตระเวนอพยพประชาชนตามที่ได้รับเรื่องไว้ตามลำดับ จากนั้นจะนำมาส่งที่ห้างโลตัส และนำประชาชนไปส่งที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โดยรถสิบล้อของกรมชลประทาน
ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า วันนี้สามารถช่วยนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ติดค้างออกมาได้กลุ่มหนึ่ง และส่งไปยังสนามบินเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ต้องยอมรับว่า อาหารที่ลำเลียงเข้าไปด้านในไม่เพียงพอ เพราะประชาชนอดอาหารมานานหลายวันมาก จึงอาจจะยังเห็นภาพประชาชนขาดแคลนอาหารอยู่ แต่เราแก้ปัญหาด้วยการลำเลียงอาหารเข้าไปอย่างต่อเนื่อง
“เมื่อคืนที่ผ่านมา ผมทำงานตรงจุดนี้ถึงเที่ยงคืนเพื่ออพยพชาวบ้านที่ติดอยู่ในโลตัสออกมาให้ครบทั้งหมด ปัญหาตอนนี้ที่ผมได้แก้ไขคือการใช้เรือท้องแบนเข้าไปรับผู้ป่วยและผู้ประสบภัยเพราะเจ็ตสกีบางครั้งทำต้องทำความเร็วในการขับจึงอาจจะทำให้กระแสน้ำพัดเข้าบ้านพี่น้องประชาชนมากขึ้น ยืนยันว่า เรายังอพยพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงอย่างต่อเนื่อง และผมจะยืนเคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น“ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการลงพื้นที่รถทหารที่เข้ามาอพยพประชาชน ได้มีการโต้เถียงกับประชาชนบางคน จึงทำให้ ร.อ.ธรรมนัส ตำหนิให้พูดกับชาวบ้านดี ๆ
ในส่วนของศูนย์พักพิงที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ร.อ.ธรรมนัส ได้มอบหมายให้ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ติดตามสถานการณ์ และประสานกับภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ศูนย์พักพิงมีปริมาณผู้ประสบภัยค่อนข้างหนาแน่นมาก จึงได้เปิดศูนย์พักพิงแห่งใหม่บริเวณใกล้เคียงเพื่อไม่ให้ที่เดิมแออัดแล้ว