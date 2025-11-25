เร่งด่วน! “ธรรมนัส” สั่ง ฮ.บินฝ่าน้ำท่วมรับผู้ป่วยฟอกไต 2 รายส่ง รพ.-ตั้งศูนย์บัญชาการกลางหาดใหญ่ ระดมทุกภาคส่วนช่วย ปชช.ที่ตกค้าง

“รองนายกฯ ธรรมนัส” สั่ง ฮ.บินฝ่าน้ำท่วม รับผู้ป่วยฟอกไต 2 รายส่ง รพ.ปลอดภัย พร้อมตั้งศูนย์บัญชาการใหญ่กลางหาดใหญ่ ระดมทุกเหล่าทัพ เสริมเจ็ตสกีแรงม้าสูงเข้าช่วยชาวบ้านติดค้าง
เมื่อวันที่ 25 พ.ย.เวลา 12.00 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมหนักในหลายจังหวัดภาคใต้ โดยยืนยันว่า รัฐบาลระดมกำลังทุกหน่วยงานเข้าช่วยอย่างเต็มที่ พร้อมตั้งศูนย์บัญชาการกลางที่อำเภอหาดใหญ่ โดยตนจะอยู่บัญชาการจนกว่าจะคลี่คลาย
ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนคือโรงพยาบาลหลายแห่งไฟฟ้าดับ ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ต้องใช้ออกซิเจนได้รับผลกระทบ จึงมีการระดมทีมแก้ระบบไฟและการลำเลียงผู้ป่วยร่วมกับกองทัพทุกเหล่าทัพ อีกทั้งปภ.และกระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้งศูนย์อพยพและศูนย์บัญชาการเพิ่มที่โรงแรมซิกเนเจอร์ ส่วนการนำอาหารและสิ่งของช่วยเหลือ ตนมอบหมายให้แม่ทัพภาคที่ 4 ดูแลการกระจายเสบียง ตอนนี้ยืนยันว่าอาหารมีเพียงพอ แต่ต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากจุดเสี่ยงโดยเร็ว เนื่องจากกระแสน้ำแรงมากตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ ทำให้เรือเจ็ตสกีและเรือท้องแบนไปไม่ถึงหลายพื้นที่ จำเป็นต้องใช้เรือแรงม้าสูง เรือหางยาวชาวประมง และเรือของหน่วยซีลเข้าพื้นที่สนับสนุนเพิ่มเติม
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึง คลิปที่ประชาชนตะโกนขอความช่วยเหลือบนหลังคาบ้านว่า วันนี้จะจัดระบบบัญชาการใหม่เพื่อเข้าไปช่วยอย่างเป็นรูปธรรม ช่วง 2 วันที่ผ่านมา น้ำจากอำเภอสะเดาไหลมาสมทบกับน้ำเดิมในอำเภอหาดใหญ่ทำให้น้ำจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และหลากเชี่ยวจึงเข้าถึงยาก โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า วันนี้เป็นวันที่ฝนจะตกหนักวันสุดท้าย และตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนจะเบาลง เปิดโอกาสให้กรมชลประทานเร่งระบายน้ำ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดบานประตูระบายน้ำทุกจุดแล้ว คาดว่าใน 3 วันจะเริ่มคลี่คลาย
“วันนี้ทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่ช่วยเหลือทุกจุด โดยแบ่งพื้นที่เป็นโซนตะวันออกและตะวันตกต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยใช้แนวเส้นทางรถไฟเป็นตัวแบ่ง พร้อมนำรถทหาร รถชลประทาน และรถ ปภ. เข้าไปตั้งรับในจุดสำคัญ รวมทั้งใช้เจ็ตสกีและเรือซึ่งฝ่ากระแสน้ำแรงได้เข้าไปช่วยผู้ที่แจ้งเหตุฉุกเฉิน ส่วนปัญหาเรื่องของการสื่อสารที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาแล้ว เนื่องจากก่อนหน้านี้มีกระสอบทรายไปทับเสาส่งสัญญาณประกอบกับกระแสน้ำแรง และไฟฟ้าดับ ซึ่งวันนี้ก็จะเริ่มเร่งแก้ไข“ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ทั้งนี้ ระหว่างการลงพื้นที่ได้มีประชาชนในหมู่ 3 ตำบลขลุง ประสานขอความช่วยเหลือว่ามีผู้ป่วยสูงอายุ 2 ราย ไม่ได้ฟอกไตมาเกิน 5 วันหลังถูกตัดขาดจากถนนทุกทาง ร.อ.ธรรมนัส จึงสั่งการด่วนใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรฯ บินเข้ารับผู้ป่วยทันที และนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
จากนั้น จึงได้บินสำรวจพื้นที่โดยรอบและหาแนวทางในการใช้หย่อนอาหารลงไปให้กับประชาชนที่ติดค้างอยู่บนหลังคาบ้านจำนวนมาก