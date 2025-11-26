“พิมรี่พาย” ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ควักเงินส่วนตัวที่ได้จากไลฟ์ขายของทั้งหมด ลั่นจะช่วยให้ได้เต็มที่เท่าที่จะทำไหว

ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ “พิมรี่พาย” แม่ค้าออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง นอกจากบริจาคเงิน 1 ล้าน ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ตั้งโรงครัวศูนย์พักพิง ม.อ.ทำอาหารส่งผู้ประสบอุทกภัยแล้วเจ้าตัวยังได้ไลฟ์บอกว่าตอนนี้โกยโกดังเพื่อนำข้าวของทั้งหมดไปช่วยเหลือ เหมาของจากแมคโคร ซื้อเรือ ซื้อเจ็ตสกี โดยไม่เปิดรับบริจาค ทั้งหมดเป็นเงินส่วนตัวที่คนไทยอุดหนุนสินค้าจากไลฟ์ขายของ
ซึ่ง พิมรี่พาย ได้เดินทางไป หาดใหญ่ จ.สงขลา ลงพื้นที่น้ำท่วม พร้อมกับทีมงาน ขึ้นรถสิบล้อและนั่งเรือเข้าพื้นที่ นำถุงยังชีพ ข้าวและอาหารต่างๆ น้ำดื่ม รวมถึงของใช้จำเป็น ไปมอบให้ช่วยประชาชนที่เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้เดินทางไปช่วยเหลือที่โรงพยาบาลรัตภูมิด้วย เนื่องจากมีน้ำท่วมสูงเต็มพื้นที่และกระแสน้ำแรง มีประชาชนจำนวนมากที่ติดค้างอยู่ตามบ้านเรือน และอาคารสูงไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ พิมรี่พาย ได้เผยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ช่วยอะไรได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่ แต่ก็จะพยายามช่วยให้ได้เต็มที่เท่าที่จะทำไหว เพราะว่าเห็นน้ำตาของพี่น้องที่เดือดร้อนแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้จริงๆ