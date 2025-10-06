“อนุทิน" นำ "ธรรมนัส" ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ไหว้องค์นรสิงห์ ที่อยู่บนระเบียง เสริมสิริมงคล

"นายกฯหนู" พา "ธรรมนัส" ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า หลังประชุมคอภ. ไหว้องค์นรสิงห์ ที่อยู่บนระเบียง เสริมสิริมงคล
วันนี้ (6ต.ค.) เมื่อเวลา 16.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) ครั้งที่ 1/2568 ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแล้วนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า โดยนายกฯ นำร.อ.ธรรมนัส ขึ้นไปไหว้องค์นรสิงห์จำลอง ที่ตั้งอยู่บริเวณระเบียงของชั้น 2 ของตึกไทยคู่ฟ้า เป็นครั้งแรก เพื่อความเป็นสิริมงคล