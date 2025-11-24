"ธรรมนัส" แจงติดสภาพอากาศแย่บินลงหาดใหญ่ไม่ได้ แต่ยังตามติดสถานการณ์น้ำท่วมใกล้ชิด

รองนายกฯ ธรรมนัส แจงติดสภาพอากาศแย่บินลงหาดใหญ่ไม่ได้ แต่ยังคงตามติดสถานการณ์น้ำท่วมใกล้ชิด เผย พรุ่งนี้เช้าเตรียมบินช่วยผู้ประสบภัยต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 24 พ.ย.เวลา 20.20 น.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.)โพสต์เฟสบุ๊คระบุว่า “ในวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้ไม่สามารถนำเครื่องขึ้นเพื่อบินไปที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้ แต่ยังคงนั่งประชุมผ่านทางระบบ zoom กับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แม่ทัพภาคที่ 4 อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อประสานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ที่ยังคงติดค้างและรอคอยความช่วยเหลือ
พร้อมระบุด้วยว่า ”ในวันพรุ่งนี้ในช่วงเช้า ผมจะรีบเดินทางไปยังอำเภอหาดใหญ่ เราทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องครับ“