“เปิ้ล นาคร” เข้าพบ “ธรรมนัส” เคลียร์ปมโฟนอินรายการข้อมูลคลาดเคลื่อน พร้อมบอก "มีอะไรเรียกใช้ผมได้ทันที"

“เปิ้ล นาคร” เข้าพบ “รมว.ธรรมนัส” ขอเคลียร์ประเด็นโฟนอินรายการข่าวให้ข้อมูลไม่ตรงกัน บรรยายกาศพูดคุยเป็นกันเอง ก่อนทั้งคู่กอดกันและฝ่ายดาราดังบอก "มีอะไรเรียกใช้ผมได้ทันที"
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน เปิ้ล นาคร ศิลาชัย ได้เข้าพบ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.) หลังเกิดกระแสสังคมตั้งข้อสงสัยว่าทั้งสองมีความเห็นไม่ตรงกัน จากกรณีข้อมูลระหว่างเปิ้ล นาคร และ ร.อ.ธรรมนัส ที่นำเสนอในรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ไม่สอดคล้องกัน จนถูกมองว่าอาจเกิดความขัดแย้ง
บรรยากาศการพบปะเป็นไปอย่างผ่อนคลายและเป็นกันเอง โดยเปิ้ล นาคร กล่าวว่า "ผมรู้ว่าพี่อยู่ตรงนี้และทำงานจริง" ระหว่างพูดคุย เปิ้ล นาคร ยังสอบถามถึงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตในสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ได้อธิบายว่า ตามกฎหมายจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดำเนินขั้นตอนบันทึกหลักฐานก่อน จึงจะสามารถเคลื่อนย้ายร่างได้ ทุกอย่างจึงต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
จากนั้น ทั้งคู่ได้กอดกัน โดยเปิ้ล นาคร กล่าวว่า มีอะไรเรียกใช้ผมได้ทันทีครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในคืนวันที่ 26 พฤศจิกายน หลังจาก ร.อ.ธรรมนัส ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเดินทางกลับที่พัก เปิ้ล นาคร ยังได้เข้าไปสวัสดีและพูดคุยให้กำลังใจ ก่อนจะแยกย้ายกัน โดยไม่มีบรรยากาศของความขัดแย้งใด ๆ