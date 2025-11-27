“เปิ้ล นาคร” เดือด! สวนโฆษกรัฐบาล หลังยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตน้ำท่วมสงขลา 6–7 ราย ยันสิ่งที่เห็นเกินกว่านั้นมาก

หลังโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุยอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมสงขลาอยู่ที่เพียง 6–7 ราย ล่าสุด “เปิ้ล นาคร” อาสากู้ภัยที่ขี่เจ็ตสกีเข้าช่วยผู้ประสบภัยใน อ.หาดใหญ่ ออกมาโต้แรง บอกสิ่งที่พบในพื้นที่น่าหดหู่กว่านั้นมาก เผยเจอหลายศพลอยอยู่ตามบ้าน บางรายเสียชีวิตมานาน 2 วัน แต่ทีมต้องให้ความสำคัญกับผู้รอดชีวิตก่อน
จากกรณีที่ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ ถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ พร้อมยืนยันตัวเลขเบื้องต้นในพื้นที่ จ.สงขลา ว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 6–7 ราย โดยย้ำว่า ผู้เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่ไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดยตรง แต่เป็นเหตุจากโคลนถล่ม ไฟดูด และจมน้ำ ซึ่งนับเป็นการเสียชีวิตจากภัยพิบัติ
ต่อมา “เปิ้ล นาคร” ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมอาสากู้ภัยที่ใช้เจ็ตสกีเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน อ.หาดใหญ่ ได้ออกมาตอบโต้ประเด็นดังกล่าวอย่างดุเดือด โดยระบุว่า หากมีใครพูดว่ายอดผู้เสียชีวิตมีแค่ 7 ราย ตน “ถุยน้ำลายใส่หน้าได้เลย” พร้อมย้ำว่าไม่ต้องการยุ่งกับเรื่องของผู้ใหญ่ แต่สิ่งที่พบในพื้นที่จริงนั้นรุนแรงและสะเทือนใจกว่านั้นมาก
เจ้าตัวยังเล่าถึงเหตุการณ์ขณะเข้าไปช่วยเหลือว่า หลายบ้านมีเพียงมือที่ยื่นออกมารอความช่วยเหลือ บางบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวที่ผู้คนติดอยู่ด้านในตลอดเวลา ระบุว่าเมื่อวานทีมสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ประมาณ 3 ราย ขณะที่ระหว่างขับเจ็ตสกี ยังพบบ้านบางหลังมีศพลอยอยู่ถึง 5 ราย ซึ่งเกินกำลังในการช่วยเหลือ ต้องตัดใจมุ่งช่วยผู้รอดชีวิตก่อน
“ตอนนี้มีคนรักผมเป็นพัน แต่คนเกลียดเป็นหมื่น เพราะช่วยข้างทางไม่ไหวจริงๆ คนที่ช่วยได้เขาก็ขอบคุณ” เปิ้ล นาคร กล่าวปิดท้ายด้วยน้ำเสียงสะเทือนใจ