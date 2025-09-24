ไวรัลเสียงหลุดกลางไลฟ์! ‘นัตตี้ ข่าวสด’ คุยงาน–บ่นชีวิตโสด แทรกออกอากาศ ‘เรื่องเล่าเช้านี้’

โซเชียลฯ แห่แชร์คลิปสุดฮา เจ้าของ
เจ้าของวลีเด็ด "โสดแล้วงานเยอะฉิบหาย" หลังนักข่าวสาว “นัตตี้ ข่าวสด” เพื่อนฝากถือไมค์ช่อง 3 ขณะลงพื้นที่รายงานเหตุถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล แต่เสียงคุยส่วนตัวกลับหลุดเข้าไลฟ์สด “เรื่องเล่าเช้านี้” จนสรยุทธต้องแก้สถานการณ์กลางรายการ
จากกรณี เกิดเหตุถนนทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสนเข้าตรวจสอบพื้นที่ ถนนที่ทรุดตัวเป็นหลุมกว้างประมาณ 30 x 30 เมตร ลึกกว่า 50 เมตร และยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ด้านหน้าโรงพยาบาล รวมถึงบริเวณใกล้สถานีตำรวจสามเสน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดการจราจรบนถนนสามเสน ช่วงหน้า รพ.วชิรพยาบาล – แยกซังฮี้ ส่งผลให้การจราจรบน สะพานกรุงธนฯ ขาเข้า ติดขัดอย่างหนัก รถติดสะสมยาวไปถึง สะพานข้ามแยกบางพลัดแล้ว ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (23 ก.ย.) กลายเป็นเรื่องราว ที่โซเชียลฯ พูดถึงในเหตุการณ์สุดระทึกเป็นจำนวนมาก หลังนักข่าวสาวคนสวย “นัตตี้ ข่าวสด” ของ สื่อใหญ่อย่าง “ข่าวสด” ซึ่งลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อปฎิบัติงาน แต่เสียงกลับหลุดลอดเข้าไปในรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ขณะออกอากาศสด โดยนัตตี้ ข่าวสดได้โพสต์คลิป TikTok ระบุว่า “โดนเพื่อนวางงาน ฝากไมค์ แล้วลืมบอกว่าไลฟ์อยู่” พร้อมโพสต์ภาพที่ตนเองนั้นถือไมค์ช่อง 3 ไว้ชัด
โดยมีเหตุการณ์ดังนี้ ”ขณะที่นักข่าวดังสรยุทธกำลังรายงานข่าวเหตุการณระทุกครั้งใหญ่หลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จู่ ๆ ก็มีเสียงแทรกเข้ามา คือเสียง
นักข่าวสาว : “อย่าเจอกันเลย”
นักข่าวชาย : “ได้ข่าวว่าโสดแล้วเป็นยังไง”
นักข่าวสาว : “โสดแล้ว งานเยอะชิบหาย ยังไม่ได้พักเลย”
นักข่าวชาย : “กูไม่เกี่ยวแล้วหนึ่ง”
ทำเอานักข่าวคนดังอย่างสรยุทธ ถึงกับแก้สถานการณ์ขณะออกอากาศสด ๆ ว่า “เอ่อ นักข่าวเค้าคุยกัน ไม่ได้พักเลย อ่ะไม่เป็นไร ใจเย็น”
ทั้งนี้ คลิปดังกล่าวถูกแชร์ลงโซเชียลฯกลายเป็นไวรัลทันที พร้อมคอมเมนต์สนั่นต่างคุ้นว่าเจ้าของเสียงบาฃรายถึงกับทายว่า “เสียงเหมือนนัตตี้ข่าวสดเลย”
และมีอีกหลายรายระบุอย่างติดตลกว่า”ผัวก็หนักฉิบหายเหมือนกัน”
คลิกชมคลิปวีดีโอ