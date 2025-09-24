ตำรวจจราจรเผยเส้นทางเลี่ยงถนนสามเสน -พื้นที่ใกล้เคียง หลังถนนทรุดตัวหน้า รพ.วชิระฯ

ฝ่ายจราจร สน.สามเสน เผยเส้นทางเลี่ยง หลังประกาศปิดการจราจรถนนสามเสน เหตุทรุดตัวหน้า รพ.วชิระฯ
จากกรณีเมื่อเช้าวันนี้ (24 ก.ย.) เกิดเหตุถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ เป็นหลุมกว้าง 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.
ต่อมา สำนักงานเขตดุสิต ประกาศปิดการจราจรแยกวชิรพยาบาล-แยกซังฮี้ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ห่วงส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรใกล้เคียงได้
ล่าสุด พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. ได้สั่งการให้ฝ่ายจราจร สน.สามเสน ปิดการจราจรถนนสามเสน ตั้งแต่แยกศรีย่าน มุ่งหน้าแยกซังฮี้ และถนนขาว โดยให้มีเส้นทางเลี่ยงดังนี้
- แยกบางพลัด ข้ามสะพานกรุงธน ให้ตรงไปแยกซังฮี้ ใช้ถนนราชวิถี
- ถนนสุโขทัย ขาเข้า ให้เลี้ยวซ้ายแยกสวนรื่นฤดี ใช้ถนนราชวิถี
- ถนนสามเสน ขาเข้า จากแยกเกียกกาย มุ่งหน้าแยกศรีย่าน ให้เลี้ยวซ้ายถนนนครไชยศรี