xs
xsm
sm
md
lg

ตร.แนะเส้นทางเลี่ยงกรณีถนนสามเสนทรุดตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจจราจร สน.สามเสน ขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงกรณีพื้นถนนทรุดตัว ถนนสามเสน บริเวณหน้า รพ.วชิรพยาบาล

กรณีลงสะพานกรุงธน สามารถเลี้ยวขวาเข้าถนนขาว มุ่งหน้า ถนนสุโขทัยได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสามเสนได้

กรณีมาจากแยกเกียกกาย ถ.สามเสน ให้เลี้ยวซ้ายที่แยกวชิระ มุ่งหน้าแยกสวนรื่นฤดี เลี้ยวขวาที่แยกขัตติยานี

กรณีมาจากถนนสุโขทัยให้เลี้ยวซ้ายที่แยกสวนรื่นฤดี เลี้ยวขวาที่แยกการเรือน เข้าถนนราชวิถี ขึ้นสะพานกรุงธน

ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามการจราจรเพิ่มได้ที่ 1197 หรือโทร พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ ตรีเจตน์ รอง ผกก.จร.สน.สามเสน 0868356262
กำลังโหลดความคิดเห็น