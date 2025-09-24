ไวรัลภาพ! Toyota Hilux Revo Z-Edition ยึดติดถนนพัง ชาวเน็ตชมแกร่งแห่ขอเลขเด็ด

แห่แชร์ภาพนาทีลุ้นระทึก กระบะ Toyota Hilux Revo Z-Edition เกาะถนนพังรอดเหวลึก ชาวเน็ตแห่ส่องเลขทะเบียน และชื่นชมความแกร่งเกินมาตรฐาน
จนกลายเป็นไวรัลหลังตัวรถครึ่งหนึ่งลอยอยู่เหนือเหวลึกหลายสิบเมตร แต่ยังยึดเกาะถนนไว้ได้อย่างเหลือเชื่อ คาดเป็นเพราะดวงเฮงบวกโครงสร้างและช่วงล่างที่รอดพ้นเหตุสลดได้อย่างปาฏิหาริย์
จากกรณี เกิดเหตุถนนทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสนเข้าตรวจสอบพื้นที่ ถนนที่ทรุดตัวเป็นหลุมกว้างประมาณ 30 x 30 เมตร ลึกกว่า 50 เมตร และยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ด้านหน้าโรงพยาบาล รวมถึงบริเวณใกล้สถานีตำรวจสามเสน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดการจราจรบนถนนสามเสน ช่วงหน้า รพ.วชิรพยาบาล – แยกซังฮี้ ส่งผลให้การจราจรบน สะพานกรุงธนฯ ขาเข้า ติดขัดอย่างหนัก รถติดสะสมยาวไปถึง สะพานข้ามแยกบางพลัดแล้ว ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (23 ก.ย.) โซเชียลฯ กลับแห่แชร์ภาพรถกระบะ Toyota Hilux Revo Z-Edition สีบรอนซ์เงินคันหนึ่ง ป้ายทะเบียน 2 ฒว 4854 ที่ยังคงยึดเกาะกับซากถนน ในเหตุการณ์สุดระทึกดังกล่าว โดยมีล้อฝั่งหนึ่งอยู่บนขอบถนนที่กำลังจะพังทลายลงไป โดยล้อหน้าทั้งสองข้างอยู่บนส่วนที่เหลืออยู่ของถนน ในขณะที่ตัวรถส่วนใหญ่ลอยอยู่เหนือเหวที่ลึกหลายสิบเมตร ทำให้เจ้าของรถและผู้เห็นเหตุการณ์ต่างโล่งใจที่ไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้นไปกว่านี้
ทั้งนี้ ชาวเน็ตต่างแห่แชร์ภาพ เชื่อว่ารถคันนี้โชคดี นอกจากแห่ภาพทะเบียนเพื่อซื้อลอตเตอรี่นั้น หลายคนสอบถามไปยังยี่ห้อเพราะเชื่อว่าความแข็งแกร่งของโครงสร้างตัวถังและช่วงล่างที่สมดุลของรถกระบะคันนี้ ทำให้มันไม่ตกลงไปในหลุมได้อย่างน่าเหลือเชื่อ กลายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทนทานและประสิทธิภาพที่เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปของรถกระบะ Toyota Hilux Revo ได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม รถคันที่อยู่ในเหตุการณ์คือ Toyota Hilux Revo Z-Edition ซึ่งเป็นรุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ (4x2) ตัวถังแบบ Smart Cab (ตอนครึ่ง) ซึ่งแตกต่างจากรุ่น 4x4 ที่เน้นการลุยหนัก แต่ก็ยังคงความแข็งแกร่งตามมาตรฐานของรถกระบะโตโยต้า