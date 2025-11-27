“ภราดร” หน้าตึงชิ่งสื่อเจอถาม รบ.ต้องยอมรับแล้วหรือไม่ประเมินพลาด นายกฯ สั่งเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์

ผอ.ศป.กฉ. หน้าตึงปิดไมค์เดินหนี หลังผู้สื่อข่าวจี้ถามถึงเวลาที่รัฐบาลต้องยอมรับแล้วหรือไม่ว่าประเมินสถานการณ์ผิดพลาด ขณะที่นายกฯ สั่งเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต มอบ รมว.สธ. เตรียมสถานที่เก็บศพ
วันนี้ (27พ.ย.) นายภราดร ปริศนานัน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) กล่าวถึงกรณีการจัดการกับผู้เสียชีวิตว่า ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้สั่งการโดยด่วนให้พิสูจน์อัตลักษณ์ที่โรงพยาบาลโดยเร่งด่วนและสั่งรัฐมนตรีว่าการ สาธารณสุขเตรียมสถานที่สำหรับเก็บศพ
เมื่อถามว่า ถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องยอมรับแล้วหรือไม่ ว่าประเมินสถานการณ์ผิดพลาดจนทำให้เกิดความสูญเสียโดยเฉพาะชีวิตของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งนายภราดร ไม่ตอบคำถาม ก่อนจะลุกขึ้นกล่าวขอบคุณและกดปิดไมค์ เดินออกจากการแถลงข่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดทันที ทำให้นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ และนางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษก ศป.กฉ. ที่ร่วมแถลงข่าวด้วยถึงกับงงและลุกขึ้นตาม
แต่ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามต่อ โดยมีนายสิริพงษ์ ให้คำชี้แจงต่อสื่อมวลชน
จากนั้น นายภราดร ได้เดินกลับมาดูการสัมภาษณ์ของนายสิริพงศ์ ที่ยังให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอยู่ถึงตัวเลขผู้สูญหาย
โดยนายสิริพงศ์ กล่าวตอบประเด็นนี้ว่า ตัวเลขผู้สูญหายยังไม่สามารถรวบรวมได้เพราะ ขณะนี้ยังไม่สามารถรวบรวมตัวเลขได้ทั้งหมด เนื่องจากผู้ประสบเหตุยังไม่ได้อพยพออกมา
ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตจะมากกว่า 85 รายหรือไม่ นายสิริพงศ์ยอมรับว่า มากกว่านั้นแน่นอนและยังคงต้องติดตามดูหลังจากเข้าไปในพื้นที่ พร้อมยอมรับว่าขณะนี้ประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่ถูก