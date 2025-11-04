“ภราดร” โยนถาม “รัชดา” นั่ง ผช.รมต. รับสมัครซบ ภท.แล้ว ชมมีความรู้ความสามารถ เป็น สส.พร้อมตน

รมต.สำนักนายกฯ โยนถาม “ดร.รัชดา” มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี เผย สมัครเป็นสมาชิกภูมิใจไทยแล้ว ชมมีความรู้ความสามารถ เป็น สส. พร้อมตน
วันนี้ (4 พ.ย.) นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการมาดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ว่า พรุ่งนี้เจ้าตัวมาที่ทำเนียบฯ ก็ให้สอบถามดู แต่ตอนนี้นางสาวรัชดา เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ซึ่งตนก็ชวนมาช่วยงานที่สำนักนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่า เป็นการปูทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย ที่จะส่งผู้สมัคร สส.กทม. หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ต้องสอบถามที่หัวหน้าพรรค
เมื่อถามว่า จะให้มาดูพื้นที่ กทม. หรือไม่ นายภราดร บอกว่า ก็เป็นไปได้ เพราะนางสาวรัชดา เป็นคนกรุงเทพฯ
“ผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทย คงเห็นว่าคุณรัชดาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้มาก ท่านเป็นผู้แทนสมัยเดียวกับผม ตั้งแต่ปี 2550 เป็นผู้แทนถึง 2 สมัย เพราะฉะนั้นประสบการณ์ทางการเมืองมีมากพอสมควร และเรื่องความรู้ ในฐานะที่เป็นอาจารย์ ก็มีความรู้มากพอสมควร เชื่อว่า สามารถที่จะเข้ามาทำประโยชน์ให้กับพรรคทั้งในเรื่องนโยบาย และแนวทาง แนวคิดต่อไปได้”