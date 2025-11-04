ครม.แต่งตั้ง "รัชดา" เป็นผู้ช่วย รมต.เจ้าตัวเผยลา "อภิสิทธิ์" สมัครเข้า "บ้านน้ำเงิน" แล้ว

ครม.แต่งตั้ง "รัชดา" นั่งเก้าอี้ กก.ผู้ช่วย รมต. เจ้าตัวเผยลาออกจาก ปชป.สมัครเข้าพรรคสีน้ำเงินแล้ว หลัง"กวาง ไตรศุลี" ชวนช่วยงานรัฐบาล บอกลา หน.อภิสิทธิ์แล้ว
วันที่ 4 พ.ย. นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งนางสาวรัชดา ธนาดิเรก อดีต สส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งดังกล่าว
ด้านนางสาวรัชดา เปิดเผยว่า การแต่งตั้งดังกล่าวได้มาช่วยงานนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมบอกว่า ตนเองได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการทาบทามจากนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้มาช่วยงานรัฐบาล ไม่ได้มีกลุ่มไหนชักชวน เนื่องจากเคยทำงานร่วมกันสมัย เป็นทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้าลานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้ใหญ่บางคนในพรรคประชาธิปัตย์แล้ว ก่อนที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย โดยในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว