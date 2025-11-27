“ศุภมาส” เปิด ONE PAGE INFOGRAPHIC ปรับทิศทางสื่อสาร ลดข่าวปลอมช่วงวิกฤตใต้ แจ้งวันละ 2 รอบ

รมต.สำนักนายกฯ เปิด ONE PAGE INFOGRAPHIC ปรับทิศทางสื่อสาร ลดข่าวปลอมช่วงวิกฤตใต้ พร้อมเผยแพร่ทุกวัน 2 รอบ ผ่านสื่อรัฐบาลเป็นต้นทาง
วันนี้ (27พ.ย.) เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมต.นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนและการรับข้อมูลจากประชาชน เพื่อกำหนดแนวทางการสื่อสารสถานการณ์ การช่วยเหลือ เยียวยา และการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีผู้แทนหน่วยงานและสื่อมวลชนเข้าร่วมผ่านระบบทั้งในพื้นที่และออนไลน์ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เข้าร่วมรับฟังในช่วงท้ายของการประชุม
น.ส.ศุภมาส แถลงผลประชุมว่า ศูนย์ดังกล่าวจะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆของหน่วยงานภาครัฐมาประมวลผลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สื่อมวลชนนำไปใช้สื่อสารกับประชาชน เพราะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อลดความสับสน และลดการเกิดข่าวปลอมในสถานการณ์วิกฤต โดยจะจัดทำทำ ONE PAGE INFOGRAPHIC รวบรวมข้อมูล จากที่มีการนำเสนอในหลายรูปแบบให้มีความเป็นเอกภาพ ช่วยลดการแพร่กระจายของข่าวปลอม ด้วยการสรุปสถานการณ์สำคัญทุกมิติไว้ในแผ่นเดียว เช่น แผนที่แสดงระดับความรุนแรงของพื้นที่ประสบภัย จุดเสี่ยง จุดพักพิง จุดรับบริจาค สถานะน้ำและไฟฟ้า เส้นทางคมนาคม อาหารและยา น้ำดื่มสะอาด การช่วยเหลือของแต่ละหน่วยงาน ความคืบหน้าการฟื้นฟูสาธารณูปโภค การจัดการพื้นที่และบิ๊กคลีนนิ่งการซ่อมแซมเสาสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต รวมถึง มาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังหลังน้ำลด ให้ครอบคลุมประชาชนและผู้ประกอบการ เช่น พักหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อซ่อมแซมบ้านหรือร้านค้า รวมถึง การรวมข้อมูลเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงดินถล่มจากฝนตกสะสมหลายวัน
ทั้งนี้ ONE PAGE INFOGRAPHIC จะเผยแพร่ทุกวัน 2 รอบ ในเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์ , สถานีโทรทัศน์ NBT , NBT Connext , ไทยคู่ฟ้า และจะส่งต่อให้สื่อมวลชนทุกสำนักใช้เป็นข้อมูลกลางรายงานสถานการณ์ ลดความคลาดเคลื่อน ลดความสับสน และทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง