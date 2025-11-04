xs
“รัชดา” รับบอกลา “หน.มาร์ค” แล้ว หลังโผล่นั่ง กก.ผู้ช่วย รมต. เผย สมัครพรรคบ้านน้ำเงิน “ไตรศุลี” ชวน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ครม.แต่งตั้ง “รัชดา” นั่งเก้าอี้ กก.ผู้ช่วย รมต. เจ้าตัวเผย สมัครเข้าพรรคบ้านน้ำเงินแล้ว หลัง “กวาง ไตรศุลี” ชวนช่วยงานรัฐบาล บอกลา “หน.อภิสิทธิ์” แล้ว

วันนี้ (4 พ.ย.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นางสาวรัชดา ธนาดิเรก อดีต สส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งดังกล่าว

ด้าน นางสาวรัชดา เปิดเผยว่า การแต่งตั้งดังกล่าวได้มาช่วยงาน นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมบอกได้ว่า ตนเองได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการทาบทามจากนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้มาช่วยงานรัฐบาล ไม่ได้มีกลุ่มไหนชักชวน เนื่องจากเคยทำงานร่วมกันสมัยเป็นทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้าลานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้ใหญ่บางคนในพรรคประชาธิปัตย์แล้ว ก่อนที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย โดยในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว

