ศป.กฉ.รับมอบสิ่งของ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้ ก่อนประชุมติดตามสถานการณ์

เวลา 08.55 น. วันที่ 27 พ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย น.ส.ศุภมาสอิสรภักดี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐ รับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 9 จังหวัด จากแกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับพันธมิตร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ รวมเกือบ 10,000 ชิ้น
จากนั้นเวลา 09.00 น. นายภราดร เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) ครั้งที่ 2/2568 เพื่อติดตามสถานการณ์ และการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง