เซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์ อดีตเจ้าแม่เวอร์ซาเช่ “สุชัญญา ธนาลงกรณ์”

ถึงแม้ว่าวันคล้ายวันเกิดของ “พร-สุชัญญา ธนาลงกรณ์” จะล่วงเลยมาตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม และได้จัดงานเซอร์ไพรส์กันไปแล้ว แต่ “มิ้นท์-อรรถวดี จิรมณีกุล” ลูกสาวคนสวยเพิ่งจะเอาวิดีโอคลิปมาลง แต่ก็ยังสร้างรอยยิ้มได้ไม่น้อย
โดยมิ้นท์ได้โพสต์ข้อความว่า วันที่ 28 ตุลาคม 2025 ดิฉันกับน้องชายได้จัดงานเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ 70 ปีให้คุณแม่ คุณแม่รู้อยู่แล้วว่าต้องมีปาร์ตี้ แต่คิดว่าน่าจะจัดที่ร้านอาหารฝรั่งเศสไฟน์ไดนิ่ง พอมาถึงที่ RBSC คุณแม่ก็มาถึงและรู้สึกประหลาดใจมากที่เรามีแขกมากันเยอะมาก ประมาณ 100 คน! มีแต่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความรักมากมาย ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและทำให้ค่ำคืนนี้พิเศษสุดสำหรับคุณแม่ที่รักของเรา!
ก่อนจะปิดท้ายปาร์ตี้ด้วยการที่สาวมิ้นท์ร้องเพลงสุดไพเราะเพื่อมอบเป็นของขวัญแม่ให้คุณแม่
สำหรับ “พร-สุชัญญา ธนลงกรณ์” ปัจจุบันดำรงค์ตำแหน่ง กรรมการบริษัท บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในซาบีน่า อันดับหนึ่งในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายแฟชั่นซูเปอร์แบรนด์อย่าง Versace และ Versus ในประเทศไทยมาก่อน จนสื่อหลายสำนักเรียกเธอว่า เจ้าแม่เวอร์ซาเช่ เมืองไทย
Cr. Mintsworld