"ศักดา" เผยผู้ว่าฯ สงขลารายงานน้ำเริ่มลด ยัน ปภ.ไม่ช้า เหตุพื้นที่กว้าง คนเยอะโกลาหลเป็นเรื่องปกติ

มท.3 เผยภาพรวมเมื่อวานช่วยประชาชนได้ 1 พันคน เผย คุย ผวจ.สงขลา น้ำลดลงมาก แจง ปภ.ไม่ล่าช้า เหตุพื้นที่กว้าง ชี้ ความโกลาหลเป็นเรื่องปกติ อยู่ระหว่างตรวจสอบปมชาวบ้านไล่ยิงกู้ภัย-อาสาสมัคร
เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 27 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่ประสบอุทกภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ว่า เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ภาพรวมสามารถช่วยออกมาได้ประมาณ 1 พันคน แต่ต้องยอมรับว่า ประชาชนบางคนขออยู่บ้าน ไม่ยอมออกจากพื้นที่ ซึ่ง ปภ.จะทำการส่งข้าว ส่งน้ำ และเมื่อเช้าได้พูดคุยกับนายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาว่า ปริมาณน้ำในพื้นที่ลดลงเยอะแล้ว และเมื่อวันที่ 26 พ.ย.ในช่วงเย็นได้พูดคุยกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้นำเครื่องสูบน้ำประมาณ 200-300 เครื่อง ตั้งแต่ 24 นิ้ว-40 นิ้ว ในการติดตั้งในพื้นที่ และคาดการณ์ว่าหากสูบน้ำออกได้ก็จะสูบทันที
ผู้สื่อข่าวถามว่า ปัญหาหลักๆ ที่ ปภ.เข้าไปในพื้นที่มีอะไรบ้าง นายศักดิ์ดา ยอมรับว่า กระแสน้ำมีความเชี่ยว เรือท้องแบนบางจุดเข้าไม่ได้ เมื่อถามย้ำว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการทำงานของ ปภ.ค่อนข้างล่าช้า นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ไม่ได้ล่าช้า แต่อย่าลืมว่าพื้นที่มีความกว้างใหญ่ ไม่ใช่จุดเล็กๆ ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาล เราก็เปิดศูนย์รับข้อมูลข่าวสารเข้ามา
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีน้ำท่วมหนักทั้งในพื้นที่ จ.พัทลุง และสตูล นายศักดิ์ดา กล่าวว่า หนักทุกพื้นที่ เพราะฉะนั้น เราต้องขนอุปกรณ์จากภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสานบางส่วนเข้าไป ขอให้เชื่อมั่นรัฐบาล ทุกคนลงไปอยู่ในพื้นที่ ทั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี อยู่ในพื้นที่หมด
เมื่อถามว่า การสั่งการจะไม่ซ้ำซ้อนกันใช่หรือไม่ นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ไม่ซ้ำซ้อนเพราะเรามีศูนย์บัญชาการ และแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 4 โซน มีหัวหน้าทีมชัดเจน ส่วนเรื่องความโกลาหลอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ลงไปดูมากกว่า 1 พันคน ที่ช่วยกัน
นายศักดิ์ดา เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่ชาวบ้านไล่ยิงหน่วยกู้ภัยและอาสาสมัครในพื้นที่