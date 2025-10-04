"ศักดิ์ดา" มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ ภท.ชนะเลือกตั้งซ่อม สส.กาญจน์ ชูลูกสาวอายุน้อยใช้งานได้อีก 40 ปี "อิ๊งค์"ลงช่วย พท.หาเสียงเรื่องปกติ

"ศักดิ์ดา" มั่นใจ ภท.ชนะเลือกตั้งซ่อม สส.กาญจนบุรีล้านเปอร์เซ็นต์ มองปกติ "อิ๊งค์"ลงพื้นที่ ช่วยลูกพรรคหาเสียง แต่การเมืองเป็นเรื่องอนาคต ประชาชนต้องดูว่าจะฝากความหวังไว้กับใคร ชูลูกสาวอายุน้อยใช้งานได้อีก 40 ปี
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีต สส. กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีช่วยผู้สมัครหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งซ่อม สส. เขต 4 ว่าทราบจากข่าว ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่มีผู้สมัครและหัวหน้าพรรคจะลงไปช่วยหาเสียง แต่ประชาชนจะต้องดูว่าในอดีตผู้สมัครแต่ละราย แต่ละพรรคทำอะไรให้กับประชาชน อีกประเด็น คือ การเมืองจะมองเรื่องอนาคต ว่าจะฝากความหวังไว้กับใคร ที่จะมาดูแล และประสาน ความเชื่อมต่อระหว่างประชาชน กับรัฐบาล ตน จึงมั่นใจว่า นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นบุตรสาว เป็นบุคลากร ของคนในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนอายุน้อย ประชาชนยังใช้งานได้อีก 40ปี ผลงานที่ผ่านมารวมไปถึงความคาดหวังของประชาชนทำให้เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นผู้ชนะล้านเปอร์เซ็นต์
นายศักดิ์ดายังเปิดเผยว่า วันที่ 12 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียง ที่กาญจนบุรี จะมีการปราศรัยย่อย เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ
ส่วนการปราศรัยจะเน้นไปที่เรื่องใดเป็นพิเศษ เพราะรัฐบาลเหลืออยู่เพียง 4 เดือน นายศักดิ์ดากล่าวว่า ไม่ใช่อยู่แค่ 4 เดือนพรรคภูมิใจไทย คาดหวังไว้อีก 4 ปีและอีก 40 ปี ซึ่งจะทำให้เห็นได้ว่า ประชาชนที่ เลือกผู้แทนเข้าไป จะได้รับอะไรจากผู้แทนที่ตัดสินใจเลือกมาครั้งนี้