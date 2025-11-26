GISTDA ชี้น้ำท่วมสงขลาหนัก! ภาพดาวเทียมพบจมบาดาลกว่า 97,000 ไร่ น้ำลึกสูงเกิน 2.5 เมตรในหลายจุด

GISTDA เผยภาพดาวเทียม StriX-4 พบพื้นที่น้ำท่วมในสงขลากว่า 97,000 ไร่ ระดับน้ำลึกสูงสุดเกิน 2.5 เมตร กระทบหนัก 5 อำเภอ พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานเร่งช่วยเหลือและประเมินสถานการณ์ต่อเนื่อง
วันนี้ (26 พ.ย.) GISTDA วิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม StriX-4 (สตริกซ์-โฟร์) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบริเวณที่ลุ่มต่ำและชุมชนที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ้น 97,450 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบหนักในจังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอนาหม่อม และอำเภอสะเดา ทั้งนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุถึงความรุนแรงของสถานการณ์ว่า ระดับน้ำในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลึกตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ไปจนถึงสูงกว่า 2.5 เมตร ซึ่งนับเป็นระดับวิกฤตที่อันตรายและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดำรงชีวิต รวมถึงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าถึงผู้ประสบภัยในการให้ความช่วยเหลือ และการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
ข้อมูลเชิงพื้นที่เหล่านี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการเร่งติดตามและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ในพื้นที่ลุ่มและที่อยู่อาศัยของจังหวัดที่ระบุ และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ GISTDA ได้ส่งต่อชุดข้อมูลภาพถ่ายและวิเคราะห์จากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลสำคัญ ในการกำหนดแนวทางการช่วยเหลือ การวางแผนเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามและประเมินแนวโน้มผลกระทบในระยะต่อไป
หมายเหตุ การประเมินพื้นที่ ความลึก และผลกระทบที่ได้รับนี้ เป็นการวิเคราะห์โดยประมาณจากข้อมูลดาวเทียม ซึ่งหน่วยงานภาคพื้นดินจำเป็นต้องมีการสำรวจยืนยันความถูกต้องในสภาพพื้นที่จริงต่อไป เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างแม่นยำที่สุด
ท่านสามารถติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังได้ ผ่านช่องทางหลักของ GISTDA:
• เว็บไซต์: https://disaster.gistda.or.th
• แอปพลิเคชัน "เช็คน้ำ": เพียงพิมพ์คำว่า “เช็คน้ำ” ในระบบ iOS https://gqr.sh/yxQp และ Android https://gqr.sh/rcGq