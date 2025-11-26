GISTDA ชี้น้ำท่วมภาคใต้รุนแรง! ดาวเทียม Radarsat-2 พบจมน้ำกว่า 3.4 แสนไร่ ครอบคลุม 6 จังหวัด

ภาพดาวเทียม Radarsat-2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เผยพื้นที่น้ำท่วมขังรวมราว 346,857 ไร่ ใน 6 จังหวัดภาคใต้ ระดับน้ำลึก 50 เซนติเมตรถึงกว่า 1.5 เมตร GISTDA ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้วางแผนเข้าพื้นที่วิกฤตและเร่งช่วยเหลืออย่างแม่นยำและทันท่วงที
วันนี้ (26 พ.ย.) GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม Radarsat-2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำและชุมชนที่อยู่อาศัยรวมประมาณ 346,857 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี โดยระดับน้ำมีความลึกตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ไปจนถึงมากกว่า 1.5 เมตร ซึ่งข้อมูลเชิงพื้นที่เหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประเมินสถานการณ์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปวางแผนและเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่วิกฤตและบริเวณใกล้เคียงได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
ทั้งนี้ GISTDA ได้ส่งต่อชุดข้อมูลภาพถ่ายและวิเคราะห์จากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลสำคัญ ในการกำหนดแนวทางการช่วยเหลือ การวางแผนเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามและประเมินแนวโน้มผลกระทบในระยะต่อไป
หมายเหตุ การประเมินพื้นที่ ความลึก และผลกระทบที่ได้รับนี้ เป็นการวิเคราะห์โดยประมาณจากข้อมูลดาวเทียม ซึ่งหน่วยงานภาคพื้นดินจำเป็นต้องมีการสำรวจยืนยันความถูกต้องในสภาพพื้นที่จริงต่อไป เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างแม่นยำที่สุด
ท่านสามารถติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังได้ ผ่านช่องทางหลักของ GISTDA:
• เว็บไซต์: https://disaster.gistda.or.th
• แอปพลิเคชัน "เช็คน้ำ": เพียงพิมพ์คำว่า “เช็คน้ำ” ในระบบ iOS https://gqr.sh/yxQp และ Android https://gqr.sh/rcGq