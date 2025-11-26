GISTDA ชี้ภาพดาวเทียมพบพื้นที่น้ำท่วมขังกว่า 54,000 ไร่ ในอำเภอหาดใหญ่ ระดับน้ำลึกสูงสุดกว่า 2.5 เมตร

GISTDA วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Shenqi-02 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.46 น. พบพื้นที่บางส่วนของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีน้ำท่วมขังราว 54,840 ไร่ โดยส่วนใหญ่มีระดับความลึก 1–2.5 เมตรขึ้นไป ถือเป็นระดับอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการสัญจรอย่างรุนแรง ข้อมูลดังกล่าวถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างเร่งด่วน พร้อมย้ำว่าการประเมินจากดาวเทียมต้องมีการตรวจสอบภาคพื้นดินเพื่อความแม่นยำสูงสุด
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. GISTDA วิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม Shenqi-02 (เฉินชวี่) ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22:46 น. พบน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและชุมชนที่อยู่อาศัยประมาณ 54,840 ไร่ บริเวณพื้นที่บางส่วนของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลจากดาวเทียมพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับน้ำลึกตั้งแต่ 1 – 2.5 เมตรขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับที่อันตรายและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดำเนินชีวิตและการสัญจร
ข้อมูลเชิงพื้นที่เหล่านี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการเร่งติดตามและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ในพื้นที่ลุ่มและที่อยู่อาศัยของจังหวัดที่ระบุ และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ GISTDA ได้ส่งต่อชุดข้อมูลภาพถ่ายและวิเคราะห์จากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลสำคัญ ในการกำหนดแนวทางการช่วยเหลือ การวางแผนเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามและประเมินแนวโน้มผลกระทบในระยะต่อไป
หมายเหตุ การประเมินพื้นที่ ความลึก และผลกระทบที่ได้รับนี้ เป็นการวิเคราะห์โดยประมาณจากข้อมูลดาวเทียม ซึ่งหน่วยงานภาคพื้นดินจำเป็นต้องมีการสำรวจยืนยันความถูกต้องในสภาพพื้นที่จริงต่อไป เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างแม่นยำที่สุด
ท่านสามารถติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังได้ ผ่านช่องทางหลักของ GISTDA:
• เว็บไซต์: https://disaster.gistda.or.th
• แอปพลิเคชัน "เช็คน้ำ": เพียงพิมพ์คำว่า “เช็คน้ำ” ในระบบ iOS https://gqr.sh/yxQp และ Android https://gqr.sh/rcGq
Source: Collaborated network on Disaster Data Response (CDDR), Aerospace Information Research Institute of the Chinese Academy of Sciences (AIR)