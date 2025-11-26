"อนุทิน" ตระเวนดูน้ำท่วมหาดใหญ่ เผยกดดัน-เป็นห่วง ปชช.ต้องอดทนมา 5 วัน เตรียมกลับ กทม.ประชุมด่วนหามาตรการช่วย

"อนุทิน" นั่งรถทหารดูสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่แจกสิ่งของ รับกดดัน-ห่วง ปชช. หลังมีเสียงอดทน 5 วันแล้ว จ่อกลับ กทม.ประชุมด่วน ออกมาตรการช่วย รอบนี้เสียหายหนัก รพ.หาดใหญ่ให้หยุดทำการเพื่อฟื้นฟู ยังไม่ได้รับรายงาน อ.ละงู จ.สตูล สั่งอพยพ มอบอำนาจผู้ว่าฯ จัดการเต็มที่
วันนี้ (26 พ.ย. 68) เวลา 14:30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้นั่งรถทหารตรวจดูพื้นที่โดยรอบ พร้อมแจกข้าวกล่อง และน้ำดื่มให้กับประชาชน ตั้งแต่บริเวณสะพานโคกพระ ก่อนเดินทางต่อไปที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า (มณฑลทหารบกที่ 42) ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กองทัพภาคที่ 4 เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ หลังจากทุกภาคส่วนผนึกกำลังช่วยกัน โดยนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับ แม่ทัพภาคที่ 4 และสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินทักทายพี่น้องประชาชนที่เข้ามาพักในศูนย์พักพิง โดยระหว่างทางนางสาวณัฐฐารินทร์ เกษมสารพิพัฒน์ หรือ เจ๊เอ๋ ที่มาบริจาคของให้กับประชาชน ได้ตะโกนว่า “นายกฯ เอ๋อยู่นี่ ช่วยเอ๋หน่อย เอ๋ไม่ไหวแล้ว นายกฯ ยังไหวอยู่ไหม” พร้อมกล่าวด้วยว่า ดีใจจังเลยได้เจอนายกฯ ตัวเป็นๆ แล้ว ขอให้กำลังใจนายกฯ แก้ไขให้ได้นะ ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะตอบกลับว่า “ยังไหว” และอวยพรให้คนที่มาบริจาคเจริญๆ ยิ่งขึ้น
ต่อมา นายกรัฐมนตรี เดินไปเยี่ยมโรงครัวของกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย และได้พูดคุยให้กำลังใจกับจิตอาสาที่เข้ามาทำงานภายในโรงครัวของศูนย์พักพิงด้วย
ทั้งนี้ ภายหลังการตรวจเยี่ยมประชาชน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินการที่หลายฝ่ายมองว่าล่าช้า ว่า ตอนนี้เราดูแลคนจำนวนหลายหมื่นคน มีศูนย์พักพิง และศูนย์อพยพอยู่ตามชุมชนต่างๆ ซึ่งในวันนี้ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้สั่งการ และดูแลพื้นที่ ซึ่งงบประมาณมี เพราะได้ประกาศ พื้นที่ประสบภัยสามารถใช้เงินได้เลย โดยวันนี้ที่ลงมากับผู้บัญชาการทหารสูงสุด ก็เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างสั่งการภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้ดำเนินการทุกอย่างโดยทันที ผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ พล.อ.อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รัฐบาลก็ได้มอบอำนาจให้ และให้การสนับสนุนทุกอย่าง วันนี้ตนก็ลงมาเพื่อที่จะช่วยท่านด้วย
นายอนุทิน ยอมรับว่า กดดันมากๆ และเป็นห่วงประชาชน หลังมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนที่อดทนมานานกว่า 5 วันแล้ว
ส่วนเรื่องเงินเยียวยา ครอบครัวละ 9,000 บาทที่อาจจะไม่เพียงพอนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า เราทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ในขณะนี้ และเมื่อตนกลับไป ก็จะเร่งเรียกประชุมด่วนสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้โดยเฉพาะ เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู เพราะตอนนี้ความเสียหายเยอะมาก
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า สำหรับผู้ป่วยตามโรงพยาบาล มีความน่าเป็นห่วงหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ ทยอยลำเลียงผู้ป่วยที่อยู่ไอซียู และ ผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ ได้ลำเลียงมาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลสงขลา ส่วนโรงพยาบาลหาดใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟู
ส่วนที่มีแพทย์ และพยาบาลโพสต์ว่าขาดอาหาร และขาดออกซิเจน จะช่วยอย่างไร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตอนนี้ลำเลียงผู้ป่วยทั้งหมดไปที่โรงพยาบาลที่สามารถให้บริการได้ เพราะน้ำเข้ามาท่วม เมื่อท่วมก็ท่วมห้องเครื่องต่างๆ ด้วย
ส่วนที่นายกรัฐมนตรีประกาศในห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย ว่าจะไม่กลับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพื่อบัญชาการทุกอย่างร่วมกัน โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด บัญชาการในพื้นที่ ส่วนตนเองจะไปๆ มาๆ เพราะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.ฉก.) อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า มีหลายคนวิจารณ์ว่า รัฐบาลตั้งศูนย์ต่างๆ ทับซ้อนกัน นายกรัฐมนตรี ไม่ตอบคำถามก่อนจะขอตัวเข้าไปประชุม
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำ ว่าปริมาณฝนลดลงแล้ว แต่ก็ยังตกทั้งวัน ส่วนที่มีการสั่งอพยพ ที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงาน แต่ตนมอบให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด ดำเนินการอย่างเต็มที่ และถ้าจังหวัดไหนประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย ก็จะมีงบประมาณในการจัดการ