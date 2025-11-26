นายกฯ ถก ศป.กฉ. ลั่นหากไร้เหตุจำเป็นจะอยู่หาดใหญ่จนสถานการณ์คลี่คลาย ยกเลิกภารกิจทั้งสัปดาห์

"อนุทิน" ถก ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย ลั่น หากไม่มีเหตุจำเป็น จะอยู่สั่งการในพื้นที่จนกว่าจะคลี่คลาย หลังยกเลิกภารกิจทั้งสัปดาห์ เจอปชช.ฟ้องรถปภ.ไม่จอดรับ
เมื่อวันที่ (26 พ.ย.) ที่ จ.สงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์จากกองบิน 56 จ.สงขลา ไปที่ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย ครั้งที่ 1 / 2568 โดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อติดตามสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยนายอนุทิน กล่าวในที่ประชุมว่า จะยังคงอยู่ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นจะไม่บินกลับโดยเด็ดขาดที่ประชุม
ขณะที่ นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้ชี้แจงประเด็นข่าวปลอม กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับยอดผู้เสียชีวิตของรพ.หาดใหญ่ ว่า ขณะนี้มีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ ที่รพ. 14 ราย และได้สั่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังรพ.สงขลานครินทร์ และรพ.หลักใกล้เคียง เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และกำลังเร่งดำเนินการลำเลียงออกซิเจนให้แก่ผู้ป่วยซึ่งตอนนี้ยังเพียงพอต่อผู้ป่วยที่ต้องใช้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างที่นายอนุทิน พร้อมคณะ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง และนายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่ติดตามระดับน้ำ บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน บ้านบางแฟบพัฒนา ต.ควนลัง มีประชาชนบางส่วนเข้ามาร้องเรียนว่า พยายามโบกรถขอความช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) 2 คัน แต่ไม่มีใครจอด จนวันนี้นายกฯมาลงพื้นที่หาดใหญ่ ถึงจะจอดเจอประชาชน ทำให้นายกฯ หันไปสั่งการผู้ว่าฯสงขลา ก่อนจะพูดคุยกับประชาชนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และกล่าวให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัย
ทั้งนี้ มีรายงานว่านายกฯรัฐมนตรี ได้ยกเลิกภารกิจเป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบและประเมินค่าการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2569 (Air Tactical Operations Evaluation 2026) ในวันที่ 27 พ.ย.นี้ รวมถึงกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในวันที่ 28- 29 พ.ย. ที่จ.ภูเก็ต
นอกจากนี้ มีรายงานข่าวว่านายกฯ ได้ยกเลิกนัดหมายวาระงานล่วงหน้าตลอดสัปดาห์นี้ เพื่อติดตามสถาการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด