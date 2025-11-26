"อนุทิน" พบปะผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ เจอฟ้องโบกรถปภ. 2 คันไม่จอด แต่นายกฯมากลับจอด

"อนุทิน" นำคณะลงพื้นที่พบปะผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ เจอชาวบ้านฟ้อง โบกรถ ปภ. 2 รอบไม่จอด แต่นายกฯ มากลับจอด
วันนี้ (26 พ.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย, นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง และนายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ระหว่างที่นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ที่บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน บ้านบางแฟบพัฒนา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า บางส่วนได้เข้ามาร้องเรียนว่า วานนี้พยายามโบกรถขอความช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) 2 คัน แต่ไม่มีใครจอด จนวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่ ถึงจะจอดเจอประชาชน ทำให้นายกรัฐมนตรีจึงหันไปพูดกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จากนั้นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค และทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง