“พัฒนา” ลงติดตามอุทกภัยหาดใหญ่ เร่งแผนอพยพผู้ป่วยวิกฤตรพ.หาดใหญ่ เข้าพื้นที่ รพ.ปลอดภัย

รมว.สธ. ระบุ PHEOC เร่งแผนอพยพผู้ป่วยวิกฤต รพ.หาดใหญ่ เข้าพื้นที่รพ.ปลอดภัย ประสานทภ.4 จัดส่งฮ. 4 ลำ เบื้องต้นพร้อมอีกลำ ลำเลียงอาหาร เวชภัณฑ์ ดูแลผู้ป่วยติดค้าง ยันรพ.หาดใหญ่ สภาพติดเกาะ เข้าออกยาก เร่งส่งนักจิตวิทยาเยียวยาจิตใจบุคลากร-ปชช. ต้ังทีมประเมินพร้อมบรรเทาปัญหาการเดินทาง
วันที่ (26 พ.ย.2568) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงผลประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือ PHEOC เตรียมการน้ำท่วม ก่อนร่วมเดินทางลงพื้นที่ พร้อมด้วยนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย นพ.ธิติ แสวงธรรม ผู้ตรวจราชการเขต 10 เพื่อขึ้นเครื่อง C130 ไปยัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า ได้มีการประชุมทำแผนเพื่อบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะในแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากรพ.หาดใหญ่ให้ได้หมด ซึ่งต้องนำผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจอีกประมาณ 50 คน ออกจากโรงพยาบาลให้หมดเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในสังกัด และมีผู้ป่วยกลุ่ม IPD อยู่ข้างในรพ.อีกราว 600 คน ก็จะเป็นลำดับถัดไป ในการย้ายออกพร้อมกับบุคลากรทางการแพทย์ของ สธ.
“จากสถานการณ์ปริมาณน้ำ ในตอนนี้ เราไม่มั่นใจว่า รพ.หาดใหญ่ ระบบไฟฟ้าจะล่มเมื่อไหร่ จึงจำเป็นต้องออกก่อน เพราะขณะนี้สภาพเหมือนติดเกาะ เข้าก็ยาก ออกก็ยาก ขณะที่การเดินทางทำได้อย่างเดียว คือ เฮลิคอปเตอร์ โดยได้รับการสนับสนุนมา 3 ลำ และขอเพิ่มอีก 2 ลำ ตอนนี้จะเป็น 3+1 สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก่อน ส่วนอีก 1 ลำจะเป็นการลำเลียงอาหารและของอุปโภคบริโภค หลังจากมิชชั่นนี้เสร็จ เราก็จะเข้าสู่มิชชั่นการดูแลผู้ป่วยกับประชาชนโดยรอบ วันนี้ ทำการส่งทดลองนำเรือท้องแบนที่มีกำลังสูงของกองทัพเข้าไปดำเนินการ เพื่อจะนำเรือเข้าเพิ่มเติมเวชภัณฑ์ อาหาร รวมถึงกำลังคนที่ไม่ใช่เฉพาะแพทย์เข้าไปช่วยด้วย” นายพัฒนากล่าว
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่รพ.หาดใหญ่ อยู่มา 3 วันมีความล้าในระดับสูง ขณะนี้มีหมอจากกรมการแพทย์ และจากหลาย รพ. เข้าพื้นที่รอการสับเปลี่ยน ซึ่งตอนนี้อยู่ที่สนามบินหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นจุดเตรียมส่งบุคลากรเข้าไป ซึ่งขณะนี้เข้าได้เพียงเฮลิคอปเตอร์เท่านั้น โดย นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดสธ. และนพ. วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งอยู่หน้างานให้ตัดสินใจว่า เมื่อเฮลิคอปเตอร์บินเข้าไปจะลำเลียงอะไรเข้าไปบ้าง เช่น น้ำ อาหาร เป็นต้น รวมถึงการนำบุคลากรเข้าไปสับเปลี่ยน ส่วนขาออก คือการนำผู้ป่วยไอซียู ผู้ป่วยใส่ท่อนำออกมา นี่คือมิชชั่นหลัก
“ส่วนมิชชั่นรองที่ผมจะเข้าไปในวันนี้ พร้อมกับท่านปลัด สธ. ซึ่งจะไปพร้อมกับ C130
โดยจะไปเซ็ตอัป (Set Up) ศูนย์บัญชาการ รพ.สนาม ปัจจุบันมี 2แห่ง คือ ที่สนามบินหาดใหญ่ และม.อ. เพื่อรองรับน้ำลดและผู้ป่วย ประชาชนที่จะเข้ามาศูนย์บัญชาการ รพ.สนาม ปัจจุบันมีอย่างละ 50เตียง ขณะที่อาหารวานนี้ ทำที่รพ.สงขลา แต่ล่าสุดน้ำเริ่มขึ้นจึงต้องหยุดและเปลี่ยนไปที่ รพ.ตรัง และรพ.พัทลุง สนับสนุนอาหารส่งไป รพ.หาดใหญ่” นายพัฒนากล่าว
“อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สธ. ยังได้จัดส่งทีมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยเยียวยาความเครียดให้กับบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยรวมถึงประชาชน พร้อมสั่งทีมแพทย์ของรพ. โดยรอบสแตนบายที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชน แต่เนื่องด้วยการเดินทางที่ไม่สามารถเข้าไปพื้นที่ได้ก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าจะอพยพคนข้างในออกมาหรือจะส่งบุคลากรเข้าไป ตนเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัด
แม้จะอยู่ข้างนอกเราก็อดทนร่วมกันและมีความกังวลอยากเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ตอนนี้เรามีกำลัง เครื่องมือเข้าช่วยและกำลังหาทางเข้าไปช่วยกันอยู่” รมว.สธ.กล่าว