"สุชาติ" รับลูกนายกฯสั่งทส.หาดใหญ่ ระดมทีมกู้ชีพ–แพทย์–ทหาร ควบคู่ส่งอาหารเพิ่ม 1,000 ชุด

"อนุทิน"กำชับช่วยเหลือเร่งด่วน – รองนายกฯ "สุชาติ" สั่ง ทส. ลงพื้นที่ทันที หลังเกิดเหตุฉุกเฉินที่หาดใหญ่ ระดมทีมกู้ชีพ–แพทย์–ทหาร ควบคู่ส่งอาหารเพิ่ม 1,000 ชุด ดูแลประชาชนทุกคนอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (25พ.ย.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉินที่จังหวัดสงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือประชาชนเป็นอันดับแรก โดยประสานการทำงานร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น เพื่อดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และติดตามผลเป็นระยะ
รองนายกรัฐมนตรี สุชาติ ชมกลิ่น ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการด่วนที่สุดให้ กรมทรัพยากรธรณี และศูนย์กู้ภัยฉุกเฉิน ทส. (หมายเลข 1114) เข้าพื้นที่ทันที โดยเฉพาะเคสด่วนที่ต้องช่วยชีวิต ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปัจจุบันได้รับรายงานว่า เด็กน้อยปลอดภัยแล้ว ได้รับการปฐมพยาบาลและส่งต่อถึงมือแพทย์โรงพยาบาล ม.อ. อย่างทันทีทันใด
รองนายกรัฐมนตรี สุชาติ ระบุว่า “ภารกิจยังไม่จบ” จึงสั่งการให้ อธิบดี ทส. ประจำการในพื้นที่ เพื่อกำกับการขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและสนับสนุนทีมแพทย์อย่างไม่ขาดช่วง พร้อมทั้งระบุว่าต้องช่วยประชาชนทุกคนให้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุด
นอกจากนี้ ได้สั่งรถขนส่งอาหาร–น้ำดื่มเข้าไปเสริมอีก 1,000 ชุด เพื่อดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมมอบหมายให้ทีมทหาร–แพทย์ร่วมปฏิบัติการอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ทำงานแข่งกับเวลาอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือน้องและประชาชนในพื้นที่