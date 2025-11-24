“อนุทิน” เผยจะพยายามให้คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ทันก่อนยุบสภา สวน “จักรภพ” ถาม ปชช.หลังชี้ล้มเหลว

“นายกฯ” ระบุ จะพยายามทำ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ให้ทันก่อนยุบสภา ไม่สน “จักรภพ” วิจารณ์โครงการล้มเหลว ชี้ ให้ไปถาม ปชช.
วันนี้ (24 พ.ย.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2568 ถึงโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 จะดำเนินการได้ทันก่อนยุบสภาหรือไม่ ว่า จะพยายาม ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวที่ระบุให้ทุกกระทรวง เสนอโครงการของบประมาณ ก่อนวันที่ 9 ธ.ค.นี้ โดยนายกฯ ชี้ไปที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และ รมว.คลัง พร้อมกล่าวว่า ขอประชุม ครม.เศรษฐกิจ ก่อนแล้วค่อยแถลง
เมื่อถามว่า กรณี นายจักรภพ เพ็ญแข ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขตบางพลัด-บางกอกน้อย พรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่า จากการไปเดินตลาด พบว่า โครงการคนละครึ่งพลัส เป็นโครงการที่ผิดพลาด นายอนุทิน กล่าวว่า ให้ไปถามประชาชนส่วนใหญ่