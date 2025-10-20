"อนุทิน" ถก ครม.เศรษฐกิจ ถึงคิว ก.พลังงานเสนอแผนลดค่าครองชีพประชาชน ดึงนักลงทุนต่างชาติลงทุนในไทย

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ ถก ครม.ศก.บอกถึงคิว ก.พลังงานเสนอแผน Big Quick Win ลดค่าครองชีพให้ประชาชน เตรียมความพร้อมด้านพลังงาน ดึงนักลงทุนต่างชาติ ตั้งโรงงานในไทย
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 20 ต.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2568 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1
นายอนุทิน กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ 2/2568 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาที่ประชุมได้รับทราบแผนงานโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย Big Quick Win ที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำเสนอ และในวันพรุ่งนี้จะเป็นการ นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบมาตรการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเกิดจากการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ วันนี้จะมีการพิจารณาแผนงานภายใต้ Big Quick Win ของกระทรวงพลังงาน ที่นำไปสู่การลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการคลังยึดเวทีแล้ว วันนี้เป็นของกระทรวงพลังงาน
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า วันนี้ มีการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความสนใจและชื่นชมจากประชาชน และนโยบายวันนี้แผนงานภายใต้ Big Quick Wind ของกระทรวงพลังงาน จะเป็นการหาแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน สร้างรายได้ชุมชน และเตรียมความพร้อมด้านพลังงานให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะมาลงทุนในประเทศไทย สอดรับกับที่นายเอกนิติ ได้ร่วมกับบีโอไอ เร่งรัดให้ต่างประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มาตั้งโรงงานในประเทศไทย โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องมีพลังงาน ไฟฟ้าให้เพียงพอ ตนได้ขอให้ฝ่ายเลขา เชิญ ผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยและ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง เข้ามารับฟังเพื่อรับนโยบาย ช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที