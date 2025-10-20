"อนุทิน" ฟุ้ง "คนละครึ่งพลัส" กระแสดี รมว.คลังเตรียมเฟส 2 รอแล้ว

นายกฯ ฟุ้งกระแสดี ปชช. แห่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ชวนประชาชนเร่งรับสิทธิ์ เผย รมว.คลังเตรียมเฟส 2 รอแล้ว
เมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 20 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ การเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัส ในวันแรกว่า ทุกอย่างน่าจะดี น่าจะโอเค เพราะยังไม่ได้รับรายงานว่ามีปัญหาอะไร
เมื่อถามถึงกรณีที่มีประชาชนลงทะเบียนจํานวนมาก นายอนุทิน กล่าวว่า เราก็อยากจะเห็นพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนจํานวนมาก เพราะเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์กะบประชาชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งระยะเวลาสองเดือนนี้ประชาชน สามารถซื้อของ 200 บาท โดยจ่ายเพียงหนึ่ง 100 บาท ฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านให้มาเร่งลงทะเบียน ซึ่งมีเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์
เมื่อถามว่า หากผลตอบช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ จะมีการขยายระยะเวลาโครงการหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอดำเดินกาาเฟสแรกให้เรียบร้อยก่อน เชื่อว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดี เพราะอยู่ในช่วงเทศกาลสิ้นปี ขณะเดียวกันนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เตรียมเฟสสองไว้แล้ว เดี๋ยวค่อยว่ากัน พร้อมยืนยันว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เราทําให้หมด