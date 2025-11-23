ภท.สยบลือ "สนธยา-สุชาติ" ถกเครียด ชี้ 10 เขตชลบุรีจบลงตัวแล้วตั้งแต่ก่อนแถลงเปิดตัว

แกนนำภูมิใจไทย สยบลือ "สนธยา - สุชาติ" ถกเครียด ชี้ 10 เขต ชลบุรี จบลงตัวแล้วตั้งแต่ก่อนแถลงเปิดตัวสังกัดภูมิใจไทย
วันนี้ (23พ.ย.) ที่พรรคภูมิใจไทย ภายหลังมีกระแสข่าว "สนธยา - สุชาติ" ถกเครียดหน้าลิฟต์ตึกที่ทำการพรรค เหตุแย่งคุมเขต 1 จังหวัดชลบุรี นั้น แกนนำพรรค ยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง นายสนธยา และนายสุชาติ เพียงแต่พูดคุยเรื่องของการทำงานร่วมกัน ในนามพรรคภูมิใจไทย เท่านั้น
ทั้งนี้กรณีจังหวัดชลบุรี ได้มีข้อตกลงทำงานร่วมกันและแบ่งเขตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้ง 10 เขต ลงตัวแล้ว ก่อนที่จะมาแถลงข่าวที่พรรคภูมิใจไทย ซึ่งนายสนธยา กับนายสุชาติ จับมือกัน สู้กับพรรคประชาชน หลังจากที่แยกกันทำงาน ทำให้คะแนนแตก ส่งผลให้แพ้ต่อพรรคประชาชน เมื่อครั้ง ยังเป็นพรรคก้าวไกล ในอดีต