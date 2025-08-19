"ภูมิธรรม" โนคอมเมนต์ สตง.แชมป์โปร่งใส อยู่ที่ประชาชนมอง หากค้านสายตาก็หมดความน่าเชื่อถือ

"ภูมิธรรม" ปัดให้ความเห็น ป.ป.ช.ให้คะแนน ITA สตง.โปร่งใสอันดับ 1 บอกอยู่ที่ประชาชนมอง หากค้านสายตาก็กระทบความน่าเชื่อถือ
วันนี้(19 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าว กรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปี 2568 โดยที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้อันดับ 1 ในกลุ่มองค์กรอิสระ โดยนายภูมิธรรมตอบพร้อมรอยยิ้มว่า ยังไม่ได้ดูข่าวเรื่องนี้ ซึ่งขอดูข้อเท็จจริง และขอไปดูการให้รายละเอียด การให้คะแนน และเหตุผลก่อน เพราะทั้งหมดอยู่ในสายตาสาธารณชนอยู่แล้ว และองค์กรที่ดำเนินการต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าตรงนั้นมีความน่าเชื่อถือจริง ไม่ค้านสายตาประชาชน เพราะถ้าค้านสายตาประชาชนคงเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรนั้นได้