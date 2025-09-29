“อนุทิน” ขอบคุณทุกคะแนนเสียงชาวศรีสะเกษเลือก “จินณ์ตวรรณ” ทำหน้าที่ สส.

“อนุทิน” กราบขอบคุณทุกคะแนนเสียงชาวศรีสะเกษวางใจ “จินณ์ตวรรณ” ทำหน้าที่ สส.ยันไม่ทำให้ผิดหวัง
เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 29 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) กล่าวถึงกรณี น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล หรือ "อีฟ" ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม สส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรค ภท. ได้รับชัยชนะ ว่า ต้องขอบคุณพี่น้องชาว อ.ภูสิงห์ และ อ.ขุนหาญ ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับ น.ส.จินณ์ตวรรณ ทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร ต้องกราบขอบพระคุณทุกคะแนนที่ให้ น.ส.จินณ์ตวรรณ ตนขอรับรองและขอให้คำสัญญาว่าจะทำไม่ให้ผิดหวัง