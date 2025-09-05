“อรรถกร”ย้ำ ว่าที่ผู้สมัคร สส.กล้าธรรม ต้องผ่านคัดกรองให้รอบคอบ เตือน อย่าหลงเชื่อพวกแอบอ้าง หากมีข้อสงสัยติดต่อทะเบียนพรรคได้ทันที

วันนี้(5 ก.ย.)นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ในฐานะนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขณะนี้ พรรคกล้าธรรม ถือเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในประเทศ และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของประชาชนต่อแนวทางและอุดมการณ์ของพรรค โดยพรรคกล้าธรรมได้เปิดรับสมัครสมาชิกอย่างกว้างขวาง ทั้งการสมัครโดยตรงที่ทำการพรรค การส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายที่สุด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างฐานสมาชิกให้เข้มแข็ง และรองรับการขับเคลื่อนทางการเมืองในอนาคต
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า ตนขอยืนยันว่า ขณะนี้พรรคยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.ของพรรคในเขตเลือกตั้งต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ เพราะจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบ โดยมีประธานที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้พิจารณา เลือกสรร และประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงที่มีการประกาศยุบสภาแล้วอีกครั้งหนึ่ง
“พรรคกล้าธรรมต้องการผู้สมัครที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณธรรม ความสามารถ และความเข้าใจปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การคัดกรองจึงเป็นขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ผู้ที่ลงสมัครในนามพรรคจะทำงานได้จริง และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง” นายอรรถกร กล่าว
นายอรรถกร กล่าวทิ้งท้ายว่า หากมีบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มไปกระทำการใด ๆ ที่ผิดต่อหลักกฎหมาย และนำสถานะสมาชิกของพรรคกล้าธรรมไปแอบอ้างว่า ได้รับการวางตัวให้เป็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคนั้น ตนขอฝากไปยังประชาชนว่า อย่าเพิ่งหลงเชื่อ โดยสามารถติดต่อสอบถามมาที่ฝ่ายทะเบียนของพรรคกล้าธรรมโดยตรงได้ทันที