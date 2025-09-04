"สมชัย" คาด "อนุทิน" ได้เสียงหนุนเกิน 300 จับตามุ้งพรรคร่วมเดิมขอร่วมรัฐบาล-ต่อรองโควตา รมต.ให้ญาติ-นายทุน

"สมชัย" เชื่อ "อนุทิน" ได้เสียงหนุนนั่งนายกเกิน 300 จับตาพรรคร่วมเดิม-มุ้งเพื่อไทย ต่อรองขอร่วมรัฐบาล-ขอโควตา รมว.ให้ญาติหรือนายทุน บทพิสูจน์ไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรทางการเมือง
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร นักวิชาการ โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 โดยระบุว่าในวันศุกร์นี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะได้เสียงสนับสนุนเกิน 300 เสียง ซึ่งการรวมเสียง หากนับเสียงที่สนับสนุนนายอนุทินจากพรรคภูมิใจไทยและกลุ่มที่แสดงเจตนาร่วมตั้งรัฐบาลรวมกับเสียงของพรรคประชาชนที่โหวตสนับสนุน น่าจะมีอยู่ประมาณ 280 เสียง แต่วันลงคะแนนจริงเสียงอาจจะทะลุไปเกิน 300 เสียง
นายสมชายยังระบุถึงเสียงที่เกินมามาจรก 3 ส่วน คือ พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบัน ที่อ่านเกมช้าไม่ยอมผละพรรคเพื่อไทยแต่แรก เช่นพรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรครวมไทยช่างชาติ และพรรคชาติพัฒนา พี่อาจขอมติพักบทสนับสนุนนายอนุทินแบบหล่อๆ โดยให้เหตุผลเพื่อให้ประเทศเดินหน้า โดยไม่ขอตำแหน่ง แต่ด้านหลังอาจเจรจาขอร่วมรัฐบาล ขอตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากได้ตัวนายกรัฐมนตรีแล้ว
ส่วนที่ 2 จิ้งจกในพรรคเพื่อไทย ที่อาจยกมุ้งของตัวเองมาโหวตสนับสนุนแม้ว่าจะไม่สามารถรับตำแหน่งรัฐมนตรีได้เพราะยังสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่อาจขอโควต้ารัฐมนตรีให้กับญาติหรือนายทุนที่สนับสนุน ทั้งนี้เสียงที่ได้เพิ่มของนายอนุทินมาจากพรรคร่วมและภายในพรรคเพื่อไทย จะเป็นการพิสูจน์สัจธรรมที่ว่าไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรทางการเมือง เพิ่มความเจ็บช้ำแก่พรรคเพื่อไทย พร้อมกับเสียงบ่นอีกครั้งจากคุณทักษิณว่า “พี่ผิดไปแล้ว รู้จักนักการเมืองน้อยไป”
"หากได้เสียงสนับสนุนท่วมท้น คุณอนุทินคงยิ้มและโค้งตัวต่ำอย่างนอบน้อมงาม ๆ ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่สนับสนุน และเดินหน้าตั้ง ครม. จากพรรคร่วม 146 เสียง ในสัดส่วน 4 สส. ต่อ 1 รัฐมนตรี ไม่ต้องรับใครมาเป็นตัวหารอีก เพราะรับปากพรรคประชาชนแล้ว ว่าจะไม่เพิ่มใคร มีความสุขครับ" นายสมขัย กล่าว