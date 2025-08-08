กกต.เชียงใหม่เตือนผู้สมัครเลือกตั้งเทศบาล11พ.ค.68ต้องยื่นบัญชีรายรับจ่ายภายใน13ส.ค.68 พ้นกำหนดมีโทษตาม กม.

เชียงใหม่ - ผอ.กกต.เชียงใหม่ เตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทุกราย ในการเลือกตั้งเทศบาล 121 แห่ง เมื่อ 11 พ.ค.68 ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งให้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลากำหนดวันสุดท้าย 13 ส.ค.68 หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี พบล่าสุดยังเหลืออีก 164 คน จากเลือกตั้งเทศบาล 25 แห่ง ยังไม่ยื่น
นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ค.68 และได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วนั้น ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีเทศบาลที่จัดการเลือกตั้งทั้งหมด 121 แห่ง จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 3,598 คน โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 13 ส.ค.68 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค.68 พบว่ามีเทศบาลที่จัดการเลือกตั้งยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายครบถ้วนแล้ว 96 แห่ง จากทั้งหมด 121 แห่ง และเหลืออีก 25 แห่ง ที่ยังยื่นบัญชีไม่ครบถ้วน ขณะเดียวกันมีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายครบถ้วนแล้วจำนวน 3,434 คน จากทั้งหมด 3,598 คน และเหลืออีก 164 คน ที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชี โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 13 ส.ค.68 ซึ่งหากผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี.