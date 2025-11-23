"อนุทิน" ให้รอดู "วราวุธ" ขนลูกพรรคซบภท. จับตาเสริมหนักบ้านใหญ่ดึง "คุณปลื้ม-ปิตุเตชะ" ร่วม

นายกฯ บอกให้รอดู "วราวุธ" ขนลูกพรรคซบ "ภูมิใจไทย" หรือไม่ จับตาบ้านใหญ่ "คุณปลื้ม - ปิตุเตชะ" ร่วมงาน
วันนี้ (23 พ.ย.2568) ที่พรรคภูมิใจไทย มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 /2568 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ซึ่งต้องจับตาท่าทีของ นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา หลังมีกระแสข่าวว่า จะย้ายมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย ทั้งพรรค โดยมีรายงานว่า นายวราวุธ จะเดินทางมาที่พรรคภูมิใจไทย ในเวลา 11.00 น. ซึ่งจะมาพร้อมกับ นายเสมอกัน เที่ยงธรรม นายพานุวัฒน์ สะสมทรัพย์ และนายอนุรักษ์ จุรีมาศ
โดยก่อนการเริ่มประชุมผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการเปิดตัวนายวราวุธ หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ตอบเพียงสั้นๆว่า "เดี๋ยวรอดู"
ส่วประเด็นการเมืองอื่นๆ นายอนุทิน ระบุว่า ขอประชุมก่อน พร้อมเดินขึ้นห้องประชุมทันที
นอกจากนี้จะมีนายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะแกนนำกลุ่มบ้านใหญ่ จ.ชลบุรี พร้อมมีนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พี่ชายนายสาธิต ปิตุเตชะ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จะมาร่วมงานด้วย