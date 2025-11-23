"อนุทิน" ฝันเลือกตั้งภท.พรรคอันดับ 1 หลังก๊วนการเมืองแห่ซบไม่หยุด เปิดตัว "อังกินันทน์-2 สส.พท. ชิ่งตอบจับมือส้มต่อ

นายกฯ ฝันเลือกตั้งครั้งหน้า ประชาชนมั่นใจ-ไว้ใจเลือก ภท. ดันสู่พรรคอันดับ 1 หลัง หลายกลุ่มการเมืองไหลเข้าไม่หยุดอยู่ก๊วน "หนู" พร้อมเปิดตัวบ้านใหญ่ "อังกินันทน์" - 2 สส.เพื่อไทย บอกทำอะไรชัดเจนหลบๆซ่อนๆ ไม่กั๊ก ก่อนเดินหนีหลังสื่อซักเลือกตั้งครั้งหน้าจับมือพรรคประชาชนมั้ย?
วันนี้ (23พ.ย.) เมื่อเวลา 12:15 น.นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยภายหลังการหารือหลายกลุ่มการเมือง ที่เดินทางมา เปิดตัวในวันนี้ว่า วันนี้ภาคภูมิใจไทยมีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และเป็นไปตามที่คาดการณ์ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้น ช่วง ต้นปีหน้า จึงต้องเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆ แล้ววันนี้มีผู้แสดงเจตจำนงจะมาทำงานร่วมกันในทางการเมือง อย่างจังหวัดเพชรบุรี นายสุชาติ ชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะช่วยดูแลคัดสรร ที่จะมาร่วมงานกันได้พา นายกปราย นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรีเขต 1 และนายฤกษ์ อยู่ดี สส. เพชรบุรีเขต 2 พรรค รวมไทยสร้างชาติ ที่จะมาร่วมงานในทางการเมือง และ การเลือกตั้งครั้งหน้าจะส่งลงสมัคร ซึ่งเป็น สส.อยู่แล้ว 2 คน ซึ่งเพชรบุรีมีสส. ได้ทั้งหมด 3 คน หากได้มาทำงานร่วมกัน เชื่อว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน แนะนำตนเองและซึ่งตนจะ ลงไป แนะนำตนเองและขอโอกาสจากประชาชนในพื้นที่ ในเร็ววันนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่าพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่มีหลายกลุ่มตอนนี้ถือว่าลงตัวแล้วหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า นายสนธยาและนายวิทยา คุณปลื้มได้เดินทางมา ร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยแล้ว ส่วนการแบ่งพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ดูแลนั้น นายสุชาติ กล่าวเสริม โดยยืนยันว่าไม่ทับซ้อนกัน
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า รายละเอียดของพื้นที่เดี๋ยวค่อยว่ากัน เพราะมีคณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว แล้ววันนี้อะไรที่มีความชัดเจนก็ลงมาแจ้งให้กับประชาชนรับทราบโดยไม่ต้องไปหลบๆซ่อนๆ กั๊กๆอะไรไม่เอา เพื่อจะได้ลงพื้นที่ทำงานได้เลย เพื่อจะได้แจ้งกับประชาชนว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะทำงานในนามพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามถึงความชัดเจนของนายวราวุธศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาที่เดินทางมา อย่างพรรคภูมิใจไทยในวันนี้ นายอนุทินกล่าวว่า ปกตินายวราวุธเคยเดินทางมาที่พระภูมิใจไทยหรือไม่ ยกเว้นงานวันเกิดพรรค เมื่อถามว่า ชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ว่า จะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย นายอนุทินกล่าวว่า อย่างที่บอก บางครั้งไม่จำเป็นต้องพูดอะไร พูดมากคนอ่านไม่ชอบก็ได้ อัพว่ามาทำงานร่วมกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น โดยยึดประชาชนเป็นใหญ่และเป็นหลักอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าที่ผ่านมาภาคภูมิใจไทยมีความเป็นเอกภาพแต่ขณะนี้มีหลายกลุ่มการเมืองเข้ามาร่วมงานจะสามารถคุมพรรคให้เป็นเอกภาพได้ต่อไปหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า " ไม่มีกลุ่ม
มีก๊วน มีก๊วนเดียว ก๊วนหนูนี่แหละครับ ทุกคนเรียกผมพี่หมดและนายสุชาติก็บ้านติดกัน คุยกันทุกคืน จะไปไหนผมก็ตามถึงบ้าน"
เมื่อถามถึงสาเหตุของนายวราวุธ เลือกที่จะทิ้งพรรคชาติไทยพัฒนามาร่วมกับพรรคภูมิใจไทย นายอนุทินกล่าวว่า ใครก็รู้ว่าตนกับนายวราวุธเหมือนพี่น้องคลานตามกันมา สมัยที่นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย ก็ดูแลตัวเหมือนลูกหลาน และยังเคยพูดกับตนว่าไปไหนก็ให้ดูแลน้องด้วย มีอะไรก็ดูแลกัน พูดตั้งแต่ตอนท่านยังไม่สิ้นไป แล้วตอนนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีเราก็ได้มาคุยกัน ว่าการทำการเมืองจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุด แยกกันทำก็อาจจะเกิดประโยชน์กับประชาชนไม่เต็มที่ ประสิทธิภาพและศักยภาพ ของแต่ละคนมีแต่การเมืองต้องประกอบด้วยหลายอย่าง ทำให้ตายหากไม่มีองค์ประกอบอื่นๆ ก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ วันนี้เราพยายามใช้ศักยภาพ ประสิทธิภาพประสบการณ์และความสามารถ ของแต่ละคนที่มีที่พร้อมจะรับใช้บ้านเมือง และประชาชนอย่างเต็มที่ เราเอาตรงนี้มาเปิดโอกาส ให้เขาใช้สิ่งที่มี พรรคภูมิใจไทยก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่า เราให้โอกาสคนทำงาน ไม่มีการกั๊กหรือก้าวก่ายกัน
เมื่อถามว่าพื้นที่ในกรุงเทพฯจะมีการดึงสส. เสียงเปรี้ยงๆเข้ามาหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้ก็เปิดตัวใกล้ๆกรุงเทพฯแล้ว นี่คือโอกาสในการสร้างให้กับคนทำงาน ให้ประชาชนเป็นปึกแผ่น ไม่มีเรื่องการด้อยค่า ปรามาสกันหรือพูดถึงคนอื่นในทางไม่ดี เราตั้งหน้าตั้งตาทำงาน และจังหวัดเพชรบุรีพลฝันมานานแล้วว่าอยากทำงานร่วมกับนายกอบจ. คนที่ทำให้ฝันเป็นจริงในวันนี้คือนายสุชาติ เราต้องใช้เครือข่ายและความสัมพันธ์ ที่มีอยู่แต่ต้องมาทำประโยชน์เพื่อบ้านเมือง ไม่ได้ใช้เครือข่าย ไปทำอะไรที่ไม่ดีไม่ชอบ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่เคยคิดเช่นนั้น
เมื่อถามว่าฝันต่อไปคือการได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่หรือไม่บ่ายอนุทินกล่าวว่า ฝันต่อไปคือขอให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้มาก นั่นคือความฝันอันสูงสุด
เมื่อถามถึงกลยุทธ์ที่จะทำให้พรรคภูมิใจไทย เป็นพักอันดับ 1 ในการเลือกตั้งครั้งหน้านายอนุทินกล่าวว่า เราร่วมกันทำงานและทำงานกันอย่างเต็มที่ นโยบายอะไรที่สัญญาไว้กับประชาชนก็ทำให้เต็มที่ ให้ประชาชนเห็น ไม่เห็นแล้วก็คงจะ มั่นใจและได้รับความไว้วางใจ
เมื่อถามว่าการประชุมใหญ่สามัญวันนี้มีการพูดถึงการวางตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือยังนายอนุทินกล่าวว่า ยังไม่ได้พูดคุยกัน ต้องเป็นไปทีละขั้นตอน ยังไงก็มาแน่ ส่วนกรณีของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็เริ่มพูดคุยซึ่งวันนี้ ก็มาร่วมประชุมที่พรรคภูมิใจไทย การจะเอาคนมาเป็นนายกฯเราก็ต้องคุยในรายละเอียด ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ได้มากที่สุดถ้าเข้ามาแล้วจะทำงานอย่างไร เพราะตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอชื่อนายกได้ 3 คน ซึ่งสมัยก่อนพรรคภูมิใจไทยเสนอชื่อตนคนเดียว แต่ช่วงหลังที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ทางการเมือง บางพรรคใช้ไป 3 คนหมดแล้วแต่บางพรรคมีแค่คนเดียว ดังนั้นเราต้องเติมเต็มและเตรียมความพร้อมไว้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไฟท์บังคับเพียงเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ เพื่ออนาคตเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง จะได้มีความพร้อมในการสานต่องาน ให้เกิดความต่อเนื่อง
เมื่อถามว่ามองพรรคการเมืองใดเป็นคู่ต่อสู้ของพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งนายอนุทินกล่าวว่า ก็มองที่พวกเรา ต้อง ต่อสู้กับตนเอง ต้องไม่ขี้เกียจ ไม่ประมาท ไม่คิดว่า ประชาชนให้ความไว้วางใจ แล้วเราจะอยู่เฉยๆ ไม่สร้างความมั่นใจให้แข็งแกร่งขึ้น เราต้องเอาตัวเองวิ่งตามตัวเอง แล้ววิ่งนำตัวเอง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เมื่อถามว่าการดึงองคาพยพมาเสริมทัพในภูมิใจไทยทำให้มั่นใจมากขึ้นหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า ทิศทางของพรรคแนวนโยบายของพรรคบุคลากรของพรรค ที่เข้ามาจะทำให้เป้าหมายของเราได้บรรลุ เพราะมีแต่คนมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถ
เมื่อถามถึงกรณีที่สส.พรรคเพื่อไทยบางคนมาปรากฏตัวในการประชุมใหญ่สามัญภาคภูมิใจไทยในวันนี้ชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ที่จะร่วมงานกันนายอนุทินกล่าวว่า มาถึงวันนี้แล้วและการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะเกิดขึ้นภายในเดือน 2 เดือนนี้ คงไม่มีอะไรต้องหลบๆซ่อนๆซึ่งไม่ดีหรอก จะเห็นได้ตั้งแต่จะเห็นได้ตั้งแต่ตั้งรัฐบาล ใครมาก็เปิดให้ประชาชนเห็นเลย ไม่ใช่แอบๆมาแล้วโผล่ชื่อในภายหลัง คนไหนคุยเรียบร้อยหมดแล้วก็เอามาเปิดเผย
" เช่นเดียว กลับจังหวัดเพชรบุรีที่มีผู้สมัคร ชัดเจนก็นำมาเปิดตัว หลังจากนี้ผมจะให้ผู้สมัครและนายสุชาติพาลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ก่อนหน้านี้ไปได้แค่อำเภอชะอำ ตอนนี้จะไปได้หลายที่ทั้งอำเภอเมือง อ.บ้านลาด และอีกหลายที่ซึ่งตอนนี้ชื่ออำเภอยังจำได้ไม่หมด" นายอนุทินกล่าว
เมื่อถามว่าหลังการเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสสูงหรือไม่ที่จะร่วมงานกับพรรคประชาชน นายอนุทิน ยกมือเลี่ยงตอบพร้อมระบุว่า ขอไปปิดประชุมใหญ่วิสามัญพักก่อน จากนั้น เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปหา น.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ สส.พรรคเพื่อไทย ซึ่งสวมเสื้อสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และ น.ส.สรัสนนท์ อรรณนพพร สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ซึ่งยืนรออยู่ที่หน้าประตูพรรค จากนั้นพาทั้งสองมาเปิดตัวกับสื่อมวลชน
โดยนายอนุทิน ไม่ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าว บอกเพียงว่า ”ให้ภาพเล่าเรื่อง“ ก่อนจะกางแขนป้องและต้อน สส.ทั้ง 2 คนขึ้นชั้นบน และกล่าวว่า “เซฟลูกพรรคด้วย” พร้อมหัวเราะย่างอารมย์ดี
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเซฟลูกพรรคจากอะไร แต่นายอนุทิน ไม่ตอบ ก่อนจะต้อน สส. ทั้ง 2 คน ขึ้นห้องประชุมทันที
