มาตามนัดบ้านใหญ่! “วราวุธ-สนธยา” โผล่เข้าภูมิใจไทย แสดงตัวร่วมงานทางการเมือง

มาตามนัดบ้านใหญ่สุพรรณ-ชลบุรี “วราวุธ-สนธยา” เข้าภูมิใจไทย แสดงตัวร่วมงานทางการเมือง แต่ยังไม่ให้สัมภาษณ์
วันนี้ (23พ.ย.) พรรคภูมิใจไทย จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 /2568 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ รวมถึงการเปิดตัวกลุ่มการเมืองที่มาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยด้วย ทั้งนายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมลูกพรรค นายสนธยา คุณปลื้ม แกนนำกลุ่มบ้านใหญ่ จ.ชลบุรี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พี่ชายนายสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจาก พรรคประชาธิปัตย์
โดยในเวลา 11.10 น. นายสนธยา คุณปลื้ม แกนนำกลุ่มบ้านใหญ่ จ.ชลบุรี เดินทางมาถึงพรรคภูมิใจไทย โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับ
จากนั้นเวลา 11.25 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วยลูกพรรคประกอบด้วยนายอนุรักษ์ จุรีมาศ สส.ร้อยเอ็ด นายเสมอกัน เที่ยงธรรม สส.สุพรรณบุรี นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ สส.นครปฐม นายศุภโชค ศรีสุขจร สส.นครปฐม นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา โดยมีนายภราดร นายสิริพงศ์ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ นายกรวี ปริศนานทกุล รอให้การต้อนรับ โดยก่อนเข้าภายในที่ทำการพรรคนายศิริพงศ์ได้ถ่ายเซลฟี่ร่วมกับคณะของนายวรวุธด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ที่จะนำ สส. พรรคชาติไทยพัฒนามาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย นายวราวุธ กล่าาว่า มาระดับหนึ่ง ก่อนที่จะชี้ไปที่กลุ่ม สส. ด้านหลังว่า มากันแค่นี้ วันนี้มาทานข้าวเฉยๆ ก่อนขอตัวขึ้นไปห้องประชุม
อย่างไรก็ตามไม่ได้มีใครให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดระบุเพียงว่าขอหารือถึงแนวทางการร่วมงานทางการเมืองกันก่อน จากนั้นถึงจะมีการให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวอย่างเป็นทางการ