"อนุทิน" เมินตอบ ชทพ.ยกพรรคซบ ภท.หรือไม่ บอกให้รอดูประชุมใหญ่วันพรุ่งนี้

"อนุทิน" ไม่ตอบ ชทพ.ยกพรรคซบ ภท.ตามที่ "อนุชา สะสมทรัพย์" ให้สัมภาษณ์หรือไม่ บอกขอรอดูที่ประชุมใหญ่ของพรรควันพรุ่งนี้
วันนี้ (22 พ.ย.68) ที่ บน.6 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีการให้สัมภาษณ์ของนายอนุชา สะสมทรัพย์ สส.นครปฐม ในฐานะรองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ออกมาระบุว่า พรรคชาติไทยพัฒนาจะย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยทั้งพรรค ว่า ขอให้รอดูพรุ่งนี้ เนื่องจากวันพรุ่งนี้มีการประชุมใหญ่ของพรรค
เมื่อถามว่าเบื้องต้นนายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาตอบรับแล้วหรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะ ก่อนกล่าวว่า เอาไว้ให้เรียบร้อยทุกอย่างก่อน