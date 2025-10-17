“สุริยะ” ตกใจตัวเลขซื้อ สส.เพื่อไทยมหาศาล อ้างความนิยมพรรคส้มลด หนุน พท.มากขึ้น มั่นใจคนแทน “โกศล ปัทมะ” ชนะ 100%

“สุริยะ” ยังตกใจตัวเลขซื้อ สส.เพื่อไทย มหาศาล เผย ตัวเลขความนิยม ปชน.ลด เชื่อหนุน พท.มากขึ้น มั่นใจ คนใหม่ลงแทน “โกศล ปัทมะ” ชนะ 100% บอกไม่ได้ยินทาบ “วราวุธ” นั่งแคนดิเดตนายกฯ พรรค
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการระบุถึงตัวเลขซื้อสส.เพื่อไทย จะสามารถเปิดเผยตัวเลขได้หรือไม่ ว่า เป็นสส.ของพรรคเพื่อไทยที่ให้ข่าวตนมาว่าพยายามมีการติดต่อเพื่อขอให้ย้ายพรรค โดยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมหาศาล แต่อย่าให้ตนลงตัวเลขที่ชัดเจนเพราะเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ หากเขาจ่ายขนาดนี้แล้วมีการเลือกตั้งเข้ามา เขาจะถอนทุนคืนขนาดไหน ย้ำว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจ
เมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการพูดถึงตัวเลขค่อนข้างเยอะ พรรคเพื่อไทยจะใช้กระแสไปต่อสู้อย่างไร นายสุริยะ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าหากพรรคเพื่อไทยสามารถเสนอนโยบายที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริง พรรคเพื่อไทยจะสามารถได้ตัวเลขตามที่ตนเคยตั้งเป้าเอาไว้ได้ ทั้งนี้ เราได้มีการติดตามโซเชียลมีเดียมาโดยตลอด และเห็นว่าความนิยมของพรรคประชาชนซึ่งเป็นพระคู่แข่งของเราและต่อสู้กันมาโดยตลอดความลดลง ฉะนั้นโอกาสที่จะมาเพิ่มให้เราก็มีพอสมควร แล้วตัวเลข ที่ตนตั้งเป้าไว้ว่าจะได้ 200 คน อาจจะบวกลบเล็กน้อย 10-20 เปอร์เซ็นต์
เมื่อถามว่าด้วยหลายปัจจัยทั้งเรื่องเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าน นโยบายหลายอย่างทำไม่สำเร็จ ขณะที่ผลสำรวจคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยก็ลดลงเรื่อยๆ จนมีการวิเคราะห์กันว่าพรรคเพื่อไทยจะกลายมาเป็นพรรคขนาดกลาง ในช่วงเวลาที่เหลือจะทำอย่างไรให้กระแสนิยมกลับมาได้ นายสุริยะ กล่าวว่า ตนเชื่อว่ากระแสที่เรามีปัญหาพอสมควรคือเรื่องของการสู้รบกับประเทศกัมพูชา และยังไม่เห็นว่ามีอะไรที่ทำให้กระแสตกต่ำได้เช่นนี้ ฉะนั้น จึงเชื่อมั่นว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ประชาชนจะเริ่มเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าหากมีการทำประชามติยกเลิก MOU พร้อมกับการเลือกตั้ง จะทำให้กระแสชาตินิยมเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่สาธารณชนใช้วิจารณญาณได้ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่ หากเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ตนเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไร
เมื่อถามถึงกรณีคนที่ออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้ว วิจารณ์ว่าแม้พรรคเพื่อไทยจะยกเครื่อง แต่ก็เป็นเครื่องที่พังแล้ว ยังมั่นใจยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ตนยังเชื่อมั่นอยู่ เพราะจากการที่ได้คุยกับแกนนำในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ที่นายโกศล ปัทมะ สส.นครราชสีมา ที่ไปเปิดตัวกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งจากการที่ตนได้คุยกับน.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล แกนนำพรรคเพื่อไทย ท่านก็มั่นใจคนใหม่ของเรามาจะชนะ 100 %
เมื่อถามถึง การเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ช่วงใดจะเหมาะสมที่จะเปิดตัว นายสุริยะ กล่าวว่า ทางพรรคกำลังพูดคุยกันอยู่ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม เมื่อถามถึงกระแสที่มีการไปพูดคุยกับนายวราวุธ ศิลปอาชา สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ให้มาเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายสุริยะ กล่าวว่า ตนไม่ได้ยินตรงนั้น
เมื่อถามว่า บางกระแสบอกว่ามีชื่อของนายสุริยะด้วย นายสุริยะ หัวเราะก่อนกล่าวว่า ไม่มีคุยกันถึงตรงนั้น ถามย้ำว่า หากพรรคเสนอขึ้นมามีความพร้อมหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ให้รอถึงตรงนั้น อย่าเพิ่งไปสมมติเลย
นายสุริยะ ยังกล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งซ่อม จ.กาญจนบุรี ว่า ขณะนี้นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ดูแลพื้นที่
เมื่อถามว่า มั่นใจแค่ไหนในการรักษาพื้นที่นี้ นายสุริยะ กล่าวว่า จะพยายามอย่างเต็มที่