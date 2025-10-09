เปิดเส้นทางการเมือง "ท็อป-วราวุธ ศิลปอาชา"

ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา อายุ 52 ปี สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา
.
เป็นลูกชายคนสุดท้องของอดีตนายกฯ บรรหาร ศิลปอาชา และนางแจ่มใส ศิลปอาชา
.
จบประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศอังกฤษ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี B.Eng. (Mechanical Engineering) มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (UCL) ประเทศอังกฤษ และระดับปริญญาโท MBA in Finance and Banking มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐฯ
.
ในปี 2544, 2548 และ 2550 เข้าสู่วงการการเมือง โดยการเป็น สส. จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
.
ในปี 2551 ดำรงตำแหน่ง รมช.คมนาคม และถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี จากคำสั่งยุบพรรคชาติไทย ด้วยข้อกล่าวหากระทำการที่เข้าข่ายทุจริตการเลือกตั้ง
.
ในปี 2562 และ 2566 ดำรงตำแหน่ง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเลือกตั้งเป็น สส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา และขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ตั้งแต่ปี 2565 ต่อจากพี่สาว (กัญจนา ศิลปอาชา) และเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคในการเลือกตั้งปี 2566 ด้วย
.
ปี 2566-2568 : ดำรงตำแหน่ง รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์