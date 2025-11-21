“ภราดร” ย้ำ ยุบสภา 12 ธ.ค.หรือไม่ เป็นอำนาจนายกฯ ชี้เปิดซักฟอก รัฐบาลเสียงข้างน้อยชี้แจงดีอย่างไรก็แพ้โหวต

“ภราดร” ย้ำ ยุบสภา 12 ธ.ค.หรือไม่ เป็นอำนาจนายกฯ เปิดให้อภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลชี้แจงดีแค่ไหน ก็แพ้โหวต เพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (21 พ.ย.) นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีระบุหากมีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ อาจจะมีการยุบสภาในวันที่ 12 ธ.ค.ว่า เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการยุบสภา ต้องดูการตัดสินใจของนายกฯ ว่า จะยุบสภาหรือไม่ เนื่องจากนายกฯ ระบุว่า หากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไรก็โหวตแพ้ เพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ไม่ว่าฝ่ายตรวจสอบจะอภิปรายแย่แค่ไหน หรือรัฐบาลจะชี้แจงได้ดีแค่ไหน ก็แพ้อยู่ดี ย้ำว่า ท้ายที่สุดเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกฯ เคยพูดเรื่องนี้กับสมาชิกพรรค ภท.หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ตนเพิ่งทราบจากข่าวเมื่อวันที่ 20 พ.ย. อย่างไรก็ตาม ขอให้รอดูว่าในวันที่ 12 ธ.ค.เหตุการณ์การเมืองจะเป็นแบบไหน
เมื่อถามว่า หากมีการยุบสภาในวันดังกล่าวจริง พรรคภูมิใจไทย มีความพร้อมแค่ไหน นายภราดร กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยพร้อมตั้งแต่เดือน มิ.ย. ตั้งแต่ร่วมรัฐบาลที่แล้ว เราพร้อมเลือกตั้งตั้งแต่วันนั้น เมื่อถามอีกว่า หากยุบสภาในวันที่ 12 ธ.ค. สส.จะย้ายมาสมัครสมาชิกพรรคตามกรอบ 30 วัน นับถึงวันเลือกตั้งทันหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ตามกฎหมายให้นับวันเลือกตั้ง ไม่ใช่วันยุบสภา
ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากนี้ จะมี สส.จากพรรคอื่นย้ายมาร่วมพรรค ภท.หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ส่วนตัวไม่ทราบ เพราะไม่ได้ติดต่อให้ใครมาร่วม ต้องรอดูหลังยุบสภา เนื่องจาก สส.สามารถย้ายพรรคกันได้ เมื่อถามว่า ได้พูดคุยกับ นายวราวุธ ศิลปอาชา สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ว่า จะย้ายมาร่วมพรรค ภท.หรือไม่ นายภราดร ยิ้ม และกล่าวว่า ไม่ทราบ แต่ได้คุยปกติทั่วไป เช่น วันก่อนได้เจอกับ นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรค ชทพ. โดยได้คุยกันเรื่องทั่วไป เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ได้คุยเรื่องจะย้ายมา ยืนยันว่า ตนไม่ได้ชวน อยู่ที่หัวหน้าพรรค ภท. ซึ่งได้ชวนหรือไม่ ตนไม่ทราบ แต่ยอมรับว่าเคยอยู่ด้วยกัน มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
เมื่อถามอีกว่า อยากให้มาอยู่แท็กทีมภาคกลางร่วมกันหรือไม่ นายภราดร หัวเราะ พร้อมกล่าวว่า “ผมอยู่พรรค ภท. ผมก็อยากให้พรรคผมโต” เมื่อถามย้ำว่า ตระกูลสะสมทรัพย์ จ.นครปฐม จะพ่วงมาด้วยหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ไม่ทราบ
นายภราดร ยังเปิดเผยถึงการประชุมใหญ่พรรค ภท. ในวันที่ 23 พ.ย.ว่า ตนยังไม่เห็นวาระการประชุม แต่น่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง การตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัคร คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องใช้มติที่ประชุมใหญ่ตั้ง