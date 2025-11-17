“ภราดร” ยันรัฐบาลพร้อมแจงหากฝ่ายค้านยื่นซักฟอก ยอมรับเสียงข้างน้อยโอกาสชนะยาก ไม่หวังฝ่ายค้านอื่นโหวตอุ้ม

“ภราดร” ยันรัฐบาลพร้อมชี้แจงหากฝ่ายค้านยื่นอภิปราย ยอมรับเสียงข้างน้อยโอกาสชนะยาก ชี้ “โสภณ” ท้ายื่นอภิปราย 152 พูดในนามส่วนตัว ยังไม่คิดฝ่ายค้านอื่นช่วยโหวตอุ้ม รอยื่นญัตติก่อนค่อยว่ากัน
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 17 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า ต้องรอดูว่าฝ่ายค้านจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ ถ้ายื่นก็เชื่อว่าทุกคนในคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมที่จะชี้แจง ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ย.นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ออกมาท้าทายฝ่ายค้านให้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 152 คือการอภิปรายโดยไม่มีการลงมติ นายภราดร กล่าวว่า นายโสภณพูดที่พรรคในนามส่วนตัว ซึ่งพูดชัดว่าเป็นการพูดในนามของลูกพรคภูมิใจไทย แต่ในส่วนของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้มีการออกแถลงการณ์ไปแล้วว่าพร้อมที่จะให้ฝ่ายนิติบัญญัติเดินหน้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็น
เมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลยืนยันหรือไม่ว่ายังคงเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจ (MOA) ในประเด็นเรื่องการยุบสภาวันที่ 31 ม.ค.69 นายภราดร กล่าวว่า ไทม์ไลน์ยังเหมือนเดิม เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านขอเปิดตามมาตรา 151 ในขณะที่รัฐบาลเป็นเสียงข้างน้อย ประเด็นนี้รัฐบาลทำใจแล้วใช่หรือไม่ว่าถึงอย่างไรก็คงจะแพ้ นายภราดร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีประกาศตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่มีแค่ 140 กว่าเสียง เพราะฉะนั้นในส่วนของงานสภาไม่ว่าจะเป็นญัตติใดถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาก็คงไม่สามารถชนะโหวตได้ รวมถึงญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย ดังนั้นเมื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจโอกาสที่จะพลิกชนะเสียงไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านมันเป็นไปไม่ได้เลย แต่อย่างไรก็ตามในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าการจะไม่ไว้วางใจนั้นต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดคือ 250 เสียงถึงจะล้มรัฐบาลได้ ซึ่งต้องไปดูในช่วงนั้นว่าจะมีเสียงลงมติมากกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่ กรณีนี้หมายถึงถ้าฝ่ายค้านยื่นอภิปรายจริง
เมื่อถามว่า มีการประเมินหรือไม่ว่าพรรคประชาชน ที่ทำ MOA กับรัฐบาลยังคงอุ้มรัฐบาลต่อไป นายภราดร กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าพรรคประชาชนมีความคิดเห็นแบบไหนอย่างไร ซึ่งเป็นสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละท่าน แต่ตนเชื่อว่าถ้ามีการยื่นอภิปรายตามมาตรา 151 ซึ่งรัฐบาลเองเพิ่งจะทำงานมาได้ 47 วัน ตนเชื่อว่ายังไม่มีเรื่องทุจริตหรือคอรัปชันอย่างแน่นอน เมื่อถามว่าฝ่ายค้านพุ่งเป้าประเด็นมีนักการเมืองสีเทาร่วมรัฐบาลอยู่ นายภราดร กล่าวว่า ก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะเห็นอย่างไร ก็ไปอภิปรายในสภากัน ซึ่งขณะเดียวกันนอกจากอภิปรายกล่าวหาแล้วในส่วนของครม.ก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจง โดยท้ายที่สุดแล้วคนที่ตัดสินคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 คนและประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านที่จะตัดสินหลังจากฟังการอภิปรายทั้งจากฝ่ายที่กล่าวหาและฝ่ายชี้แจง
เมื่อถามว่ามีคนจับตาว่าจะมีเสียงจากฝ่ายค้านอื่นที่ไม่ใช่พรรคประชาชนมาช่วยยกมือโหวตให้รัฐบาล นายภราดร กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีการยื่นญัตติอภิปรายเลย อย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องการลงมติ ให้มีญัตติก่อนแล้วค่อยว่ากัน