นายกฯ สั่งสอบข้อเท็จจริง ซื้อขายตำแหน่งตำรวจภูธรภาค 4 เรื่องนี้ไม่ต้องคุย ผบ.ตร.

"อนุทิน" สั่งสอบข้อเท็จจริง หลัง "อัจฉริยะ" ยื่นหลักฐานซื้อขายตำแหน่งตำรวจภูธรภาค 4 บอกเรื่องนี้ไม่ต้องคุย ผบ.ตร.
วันนี้ (22 พ.ย.68) ที่บน.6 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางไปยื่นหนังสือ เพื่อมอบหลักฐานการซื้อขายตำแหน่งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4 โดยอ้างว่าเชื่อมโยงกับ พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าไปเกี่ยวข้อง ว่า เป็นการยื่นหนังสือร้องเรียน เกี่ยวกับเรื่องการซื้อข้าวซื้อของ ตนได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกลับไปศึกษาหาข้อเท็จจริง แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือสอบถาม ผบ.ตร.แต่อย่างใด เนื่องจากต่างคนต้องทำภารกิจ ก่อนย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ต้องคุย