"สรายุทธ" ชิ่งสื่อหลังถูกระบุเอี่ยวรับเงินวิ่งเต้นโยกย้ายตร.ภาค 4 โยนถาม ผบ.ตร. ด้าน ปธ.ผู้ตรวจใหม่ บอกยังไม่รู้ ขอหารือภายใน เพราะกระทบองค์กร
วันนี้(21พ.ย.)นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวกรณีนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เปิดข้อความไลน์ที่อ้างเป็นของ ผบ.ตร.พูดคุยการซื้อขายตำแหน่งโยกย้ายตำรวจ ภาค 4 ปี 2567 มีข้อความว่า"เพราะพี่โอ๊ดฝากมาโค้ชเยอะเลย" และพูดระบุว่า "โอ๊ด"คือ พลตำรวจเอก สรายุทธ สงวนโภคัย อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4 ซึ่งมีการฝากตั๋วซื้อขายตำแหน่งไปยัง ผบ.ตร. โดยปัจจุบันพล.ต.อ.สรายุทธ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน นั้น โดยนายทรงศักกล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่ทราบข่าว แต่ถ้ามีข้อมูล ก็ต้องดำเนินการไปตามกระบวนการกฎหมาย หากมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ต้องดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ตามหน้าที่ของเรา
เมื่อถามว่า คนที่ถูกกล่าวหาควรจะออกมาชี้แจงให้เกิดความชัดเจนใช่หรือไม่ นายทรงศัก กล่าวว่า ครับ แต่ตอนนี้ตนยังไม่ทราบข้อมูล ขอไปดูข้อมูลเรื่องนี้อีกครั้ง
เมื่อถามว่ามีการเอ่ยชื่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งโยกย้ายตำรวจจะกระทบกับองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะองค์กรตรวจสอบหน่วยงานอื่น นายทรงศัก กล่าวว่า หากไม่มีข้อมูลที่เท็จจริงหรือไม่มีมูล ท่านคงออกมาอธิบายชี้แจงกับสังคม แต่ตอนนี้ตนยังไม่ทราบเรื่อง แต่ก็จะขอรับไว้ แล้วหารือกันภายใน ยืนยันว่าให้ความสำคัญอย่างแน่นอน เพราะต้องให้สังคมมั่นใจว่าเราเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งเราพร้อมที่จะถูกตรวจสอบอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ ซึ่งพลตำรวจเอกสรายุทธ ก็ได้เข้าร่วมพิธีด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว และได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประสานเพื่อขอสัมภาษณ์ ซึ่งพลตำรวจโท สรายุทธ ได้ให้เจ้าหน้าที่มาแจ้งกับสื่อมวลชนว่า "ขอให้ไปสอบถามกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ"