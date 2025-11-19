"พล.ต.ท.ไตรรงค์" แจงส่งข้อมูลปปง.อายัดทรัพย์ "สส.กฤต" ครบถ้วน ล่าสุดยึดแล้ว 150 ล้าน ไม่ใช่กว่า 30 ล้าน อย่างที่ "อัจฉริยะ" อ้าง

รองจเรฯ ไตรรงค์ ชี้ ปมอายัดทรัพย์ ส.ส.ชนนพัฒฐ์ ถูกนำเสนอคลาดเคลื่อน ยันตำรวจส่งข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วน ปปง.ตรวจยึดตามพยานหลักฐานจริง 150 ล้าน ไม่ใช่แค่กว่า 30 ล้าน อย่างที่ "อัจฉริยะ" กล่าวอ้าง ขอประชาชนรับฟังข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
วันนี้ (19 พ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคกล้าธรรม โดย นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้ไปยื่นให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อายัดทรัพย์เพิ่ม 2,500 ล้านบาท ตำรวจส่งพยานหลักฐานให้ ปปง.ไปยึดทรัพย์ได้เพียงแค่กว่า 30 ล้านบาท เรื่องนี้ขอชี้แจงว่า 1.พยานหลักฐานที่ชุดสืบสวนไปจับกลุ่ม ส.ส.ท่านนี้ เป็นการส่งไปเพียงเบื้องต้น หน้าที่ของ ปปง.จะต้องให้มีการแต่งตั้งพนักงานสืบทรัพย์ต่อ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ในส่วนของเราจะดูว่ามีความผิดมูลฐาน และทรัพย์สินที่เราตรวจสอบพบ เบื้องต้นมีเท่านี้ ถ้าหากใช้คำพูดแบบนี้ ก็ขอใช้คำพูดว่า
“คุณอัจฉริยะนั้นเจาะจง และวันนั้นผมก็เห็นท่านซักถาม ปปง. ซึ่งทำให้ผมเองรู้สึกไม่สบายใจ ท่านเป็นผู้ร้อง แต่ให้ผู้ร้องมาปะทะกับผู้ที่มาตอบถ้อยแถลงด้วยตนเอง ซึ่งคุณอัจฉริยะพูดด้วยคำพูดที่ดูมีอำนาจและมีสง่าราศีมาก ผมจำได้อยู่ประโยคหนึ่งว่า คุณต้องตอบให้ตรงที่ผมถาม จุดประสงค์หลักพุ่งเป้าไปที่ ปปง. ป.ป.ช. หรือหน่วยงานหนึ่งซึ่งผมจำไม่ได้ ผมเห็นแล้วคิดว่าคำถามว่า นี่เป็นรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งในขณะนี้ก็ได้ให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาอยู่ และตัวท่านเองก็ไปไล่บี้ ปปง.มากมาย ซึ่งทาง ปปง.ได้ชี้แจงชัดเจนแล้วว่า ถ้าเป็นชื่อบัญชีของนายชนนพัฒฐ์ ยึดจริงๆ คือ 150 ล้าน ซึ่งได้ยึดทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด" พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวและว่า มองว่าถ้าหากนายอัจฉริยะไปยื่น ก็เป็นเรื่องที่ดี ซึ่งข้อมูลของนายอัจฉริยะ ก็ยังไม่ทราบว่าไปเอามาจากไหน ก็มีการกล่าวอ้างกันมา ถ้าหากไปยื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นการช่วยกันทำงาน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า การนำเสนอข้อมูลหรือการใช้ความคิดของตัวเองในการนำเสนอข่าว ที่ฟังแล้วเหมือนเป็นการกล่าวพาดพิงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็อยากจะร้องขอร้องขอให้พี่น้องประชาชนฟังด้วยความเป็นธรรม ด้าน ปปง.ออกคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ไว้ชั่วคราวและก็บอกชัดเจนว่าพยานหลักฐานขอขอบคุณทีมชุดจับกุมผู้กล่าวหา และพยานในคดีนี้ที่ได้นำเสนอพยานหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ พยานหลักฐานที่มีบันทึกคำให้การซัดทอดของพนักงานแอดมินถึงนายชนนพัฒฐ์
"เรื่องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.มาตรการยึดทรัพย์ เป็นกฎหมายแพ่งรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ยึดโยงกับคำตัดสินในคดีอาญา ขอแค่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ก็จะเป็นหน้าที่ของ ปปง.ที่จะต้องดำเนินการส่งเรื่องไปให้อัยการฟ้องให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ"รอง จตช.กล่าวทิ้งท้าย