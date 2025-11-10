“จเรตำรวจ” โต้ “อัจฉริยะ” ยืนยันทำงานเที่ยงตรง ปมร้องเอาผิดชุดทำคดีเว็บพนันสงขลา

“จเรตำรวจ” แจงปมถูก “อัจฉริยะ” พาดพิงทำคดีวินัยเอาผิดตำรวจชุดทำคดีเว็บพนันสงขลา ยืนยันตรวจสอบครบถ้วน เสนอเอาผิดวินัยตั้งแต่ ก.ย.67 ยัน “พล.ต.ท.ไตรรงค์” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากกรณีสำนักงานจเรตำรวจถูกพาดพิง ว่า สามารถขอคดีวินัย ตามที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้ร้องเรียนต่อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ขอให้ดำเนินการทางวินัยต่อชุดสอบสวน หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน และรองผู้บัญชาการตำรวจ ภูธรภาค 9 ในคดีเว็บการพนันออนไลน์ ในพื้นที่ จ.สงขลา เมื่อปี พ.ศ.2565
วันนี้ (10 พ.ย.) สำนักงานจเรตำรวจ ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการให้ สำนักงานจเรตำรวจ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่ง สำนักงานจเรตำรวจ ที่ 52/2567 ลง 29 มี.ค.2567 โดยมีผลดำเนินการ ดังนี้ 1.สอบปากคำพยาน รวม 10 ปาก 2.พยานเอกสาร 21 รายการ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ โดยให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อลงมติ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2567 และสรุปสำนวนพร้อมความเห็นเสนอจเรตำรวจ (หัวหน้าจเรตำรวจ) ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2567 และต่อมาเมื่อวันที่ 13 ก.ย.2567 สำนักงานจเรตำรวจ ได้เสนอสำนวนไปยัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผ่านกองวินัย) ตามหนังสือสำนักงานจเรตำรวจ ที่ 0013.151/698 เพื่อเสนอให้ดำเนินการทางวินัย ตามมาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา และ สภ.หาดใหญ่ ที่พบว่าเข้าข่ายมีมูลกระทำผิดวินัยในกรณีตามที่ถูกร้องเรียนนี้
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จะพบว่าตามที่นายอัจฉริยะ ได้ร้องเรียนดังกล่าวนั้น ทางคณะกรรมการฯ ของสำนักงานจเรตำรวจ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเสร็จสิ้น พร้อมกับเสนอให้ดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการตำรวจที่เข้าข่ายกระทำผิดไปตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย.2565 ซึ่งในขณะเวลาดังกล่าว นั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานจเรตำรวจแต่อย่างใด โดยพล.ต.ท.ไตรรงค์ เพิ่งจะมาดำรงตำแหน่ง รองจเรตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2568 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่สำนวนดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปนานกว่า 1 ปีเศษ
สำนักงานจเรตำรวจ ขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งสำนักงานจเรตำรวจ มาถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลานานถึง 110 ปี ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยยึดมั่นในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความเที่ยงตรง และโปร่งใส ไม่มีใครเข้ามาก้าวก่าย หรือแทรกแซงการดำเนินการทางคดีวินัยได้แต่อย่างใด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถดำเนินการทางวินัยต่อข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดได้อย่างเที่ยงธรรม มีเกียรติภูมิ เป็นที่เชื่อถือแก่ข้าราชการตำรวจ และสังคมตลอดมา
สำนักงานจเรตำรวจ ขอยืนยันว่าจะดำรงการทำหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน และข้าราชการตำรวจ ตลอดไป