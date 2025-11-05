"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ปัดรับผลประโยชน์ตามที่ "โจ๊ก" พาดพิง ยันทำหน้าที่ตรงไปตรงมา ไม่ขัดแย้งส่วนตัว

"พล.ต.ท.ไตรรงค์" แจงปมถูก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ พาดพิง ปัดรับผลประโยชน์สมัยเป็นผบช.ไซเบอร์ ยืนยันทำงานโปร่งใส ไม่มีขัดแย้งส่วนตัว พร้อมลั่นหากลูกน้องรับผลประโยชน์ จะดำเนินคดีถึงที่สุด ไม่มีละเว้น
วันนี้ (5 พ.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ออกมาชี้แจงกรณีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พาดพิงถึงตนในรายการหนึ่ง ว่า ไม่ขอแสดงความคิดเห็นต่อคำพาดพิงดังกล่าว เพราะเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลที่จะรับฟังและตีความ พร้อมยืนยันว่าไม่เคยได้รับข้อมูลหรือหลักฐานใดที่กล่าวหาว่าตนเคยรับผลประโยชน์ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) หรือ “ตำรวจไซเบอร์” อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชารับผลประโยชน์จริง จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
รองจเรตำรวจแห่งชาติ ยอมรับว่า เคยเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการตำรวจ PCT 4 ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นชุดที่จับกุมเครือข่ายเว็บพนัน “มินนี่” และขยายผลไปถึงนายตำรวจระดับสูงหลายราย
เมื่อถูกถามว่าการถูกกล่าวหาเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยืนยันว่า ไม่มีความขัดแย้งใดกับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ และไม่ใช่เรื่อง “ความแค้นส่วนตัว” พร้อมระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันว่า 1. เป็นศิษย์ร่วมสถาบันโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2. ร่วมรับราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ 3. เคยอยู่ในทีมปฏิบัติการที่มีการขยายผลสืบสวนถึง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ซึ่งต่อมาถูกตั้งคณะกรรมการสอบและถูกให้ออกจากราชการ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวต่อว่า การตรวจสอบทุกเรื่องที่ผ่านมาได้เสร็จสิ้นไปตามขั้นตอน หากผู้ร้องเรียนไม่พอใจผลการตรวจสอบก็ถือเป็นสิทธิ แต่ยืนยันว่าทุกหน่วยงานทำงานอย่างมืออาชีพ
“ตำรวจมีทั้งดีและไม่ดี แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เคยละเลยการตรวจสอบเมื่อมีการร้องเรียน ตำรวจจับตำรวจไม่ดีมาตลอด” พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าว พร้อมย้ำว่า การดำเนินคดีที่ผ่านมาไม่มีสองมาตรฐาน แต่อาจเป็นเพียงความคิดเห็นที่ต่างกัน
ส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ระบุว่า พนักงานสอบสวนในพื้นที่ จ.สงขลา พัวพันกับการพนันออนไลน์ และไม่นำหลักฐานสำคัญเข้าสู่สำนวนจนทำให้นักการเมืองรายหนึ่งรอดคดีนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยืนยันว่า ตำรวจชุดสืบสวนไม่ได้กลับคำให้การ และสำนักงานจเรตำรวจได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนสิ้นสุดแล้ว ไม่พบกรณีตำรวจช่วยเหลือผู้ต้องหา หากภายหลังพบพนักงานสอบสวนบกพร่อง ไม่รวบรวมหลักฐานเข้าสู่สำนวน จะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัย
สำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองรายดังกล่าว ขณะนี้ตำรวจ PCT 4 ดำเนินคดีแล้ว 3 คดี ได้แก่สภ.เมืองสงขลา 2 คดี (จัดให้มีการเล่นการพนัน และร่วมกันฟอกเงิน) สภ.หาดใหญ่ 1 คดี (ร่วมกันเล่นการพนัน) โดยคดี “ร่วมกันเล่นการพนัน” สิ้นสุดแล้ว ส่วนอีก 2 คดี อัยการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ยังมีคดีเว็บพนันออนไลน์ที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนักการเมืองรายเดียวกันในพื้นที่ สน.เพชรเกษม อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม